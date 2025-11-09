Bộ Chính trị: Bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm để thu hút nhân tài

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 205 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: VGP)

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu, hằng năm, ngân sách Nhà nước bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Đồng thời cho phép bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật.

Kết luận nêu rõ các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ đáp ứng tiêu chí, được xem xét áp dụng cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ.

Về cơ chế tuyển dụng, Bộ Chính trị định hướng thực hiện việc tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng.

Các trường hợp được tuyển dụng đặc cách khi đáp ứng một trong các tiêu chí: Có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế hoặc các công trình nghiên cứu khoa học, góp phần đổi mới, phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước; Có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội so với yêu cầu của vị trí đang đảm nhiệm; Có phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc hoặc giải pháp đột phá, sản phẩm khoa học, công nghệ tạo ra kết quả cụ thể có giá trị cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước, được cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng (cấp tỉnh, bộ, ngành trở lên).

Nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng cũng được tuyển dụng đặc cách nếu đáp ứng đủ một số tiêu chí.

Gồm: Có chuyên môn sâu trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng; Có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hoạt động, phù hợp với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ hoặc các lĩnh vực trọng điểm tại Việt Nam; Có kinh nghiệm làm tư vấn, quản lý cấp cao đối với một số chuyên ngành đặc thù từ 5 năm trở lên.

Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện quy trình xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, quốc tế, đồng thời đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế; ưu tiên các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế có thể ký hợp đồng lao động với các cá nhân trên nhằm bảo đảm mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, chất xám, gắn quyền lợi với kết quả công việc.

Ưu tiên bổ nhiệm làm lãnh đạo

Theo định hướng của Bộ Chính trị, người được thu hút vào làm công chức, viên chức sau khi tuyển dụng được cấp có thẩm quyền ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý.

Được ưu tiên cử đi đào tạo lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu, trao đổi ở trong nước hoặc nước ngoài về chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận kể cả khi chưa bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, hình thức đào tạo; trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được giữ nguyên chế độ, chính sách và được chi trả toàn bộ kinh phí theo quy định.

Cùng đó là được bố trí công tác phù hợp, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, trình độ, sở trường; được xem xét luân chuyển đến làm việc có thời hạn tại các tổ chức trong nước, quốc tế.

Với các nhà khoa học được tạo điều kiện tối đa về nguồn lực để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao.

Với sinh viên sau tuyển dụng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp thì được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (ở đơn vị có tổ chức cấu thành) hoặc cấp vụ (ở đơn vị không có tổ chức cấu thành) tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị.

Sau 1 năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm chính thức.

Với nhà khoa học trẻ; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch, bậc, kể cả trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Kết luận của Bộ Chính trị cũng nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội, có sản phẩm cụ thể mang lại hiệu quả cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước được xem xét quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, đối tượng, trình độ lý luận chính trị.

Được ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được cử đi đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước khi chưa bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, hình thức đào tạo.

Nhóm cán bộ này cũng được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo, quản lý liền kề hoặc vượt một cấp (từ cấp vụ trở xuống) tại cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác hoặc ở cơ quan, đơn vị, địa phương khác mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, trình độ lý luận chính trị, thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Đãi ngộ về nhà ở, lương, phụ cấp

Liên quan đến cơ chế đãi ngộ, Bộ Chính trị quy định cán bộ có đóng góp quan trọng cho địa phương, cơ quan, đơn vị được: bố trí nhà ở công vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền; ưu tiên thuê, hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ; ưu tiên cao nhất trong nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được mua nhà ở xã hội; hỗ trợ phương tiện đi lại, chế độ chăm sóc sức khoẻ phù hợp với vị trí công tác.

Sinh viên sau khi được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức được hưởng 100% mức lương; đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Nhà khoa học trẻ; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hằng tháng tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng của cấp có thẩm quyền hoặc theo thoả thuận giữa cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và người lao động; được áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt, theo thoả thuận nếu có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ được cấp có thẩm quyền công nhận.

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng ít nhất một bậc lương của hệ số lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm 300% mức lương hiện hưởng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).