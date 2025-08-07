Đề xuất cơ chế trọng dụng nhân tài về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 7/8.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Ông Trần Cẩm Tú biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thành công đó là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, tiên phong, gương mẫu của Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ, sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên trong nhiều năm qua.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư cho biết đất nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt, nặng nề hơn so với giai đoạn trước.

Những chủ trương, quyết sách lớn, mang tính chiến lược về tổ chức bộ máy; về xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; về phát triển kinh tế tư nhân được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ... đã và đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới, liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu chiến lược, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

"Điều đó đòi hỏi Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, xem xét, thảo luận, quyết định.

Trước tiên, theo ông Trần Cẩm Tú, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh.

"Nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời; các công việc được "nâng tầm" nhất là tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời", công tác phục vụ phải "chuyên nghiệp, hiện đại" như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm triển khai đầy đủ những chủ trương đã được thông qua. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; tham mưu duy trì bảo đảm thực hiện đúng Quy chế làm việc của Trung ương.

Một yêu cầu nữa được ông Trần Cẩm Tú đề cập đối với Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng là tham mưu điều phối chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động của các Tiểu ban phục vụ Đại hội, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, bảo đảm lộ trình tổ chức Đại hội XIV của Đảng; chủ động tham mưu việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau Đại hội, để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống...

Thường trực Ban Bí thư lưu ý tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn sắc bén, trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có năng lực tư duy chiến lược, khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo và đề xuất các chủ trương, chính sách, đổi mới tác phong, lề lối, cách nghĩ, cách làm.

Mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng phải là những người đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thực sự xứng đáng với danh xưng "Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng". Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan mẫu mực của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cần rà soát cơ cấu, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.

"Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình công tác, bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, trong từng đơn vị", ông Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đẩy mạnh, đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần chủ động tham mưu xây dựng nền tảng "Đảng bộ số" hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn quy trình nghiệp vụ, hướng đến xây dựng tổ chức đảng thông minh, thích ứng linh hoạt với yêu cầu nhiệm vụ mới...

"Với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", với những thành tích, kết quả đạt được, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, xứng đáng hơn nữa với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự kỳ vọng của Nhân dân, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Thường trực Ban Bí thư phát biểu.