BMW X5 năm Ngọ: Nội thất thêu ngựa thần, giá từ 2,25 tỷ đồng

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 - năm Bính Ngọ, BMW tại Trung Quốc đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Year of the Horse Edition dành cho mẫu SUV hạng sang X5. Đây là sản phẩm được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, khai thác yếu tố văn hóa truyền thống kết hợp cùng hình ảnh sang trọng đặc trưng của dòng xe này.

Điểm nhấn đầu tiên của BMW X5 Year of the Horse Edition nằm ở lớp sơn mờ Blue Sapphire. Theo hình ảnh công bố, màu sơn này có sắc xanh đậm pha ánh tím nhẹ, tạo hiệu ứng thị giác khác biệt so với các phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: BMW China)

Không gian cabin là nơi thể hiện rõ nhất chủ đề năm Bính Ngọ. BMW sử dụng tông đỏ sẫm cho ghế bọc da tổng hợp, kết hợp các chi tiết màu vàng ánh kim ở bậc cửa lên xuống và một số điểm nhấn trang trí. Đây là hai gam màu gắn liền với quan niệm may mắn, thịnh vượng trong văn hóa Trung Hoa.

Đáng chú ý, logo hình ngựa được thêu trên tựa ghế, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa thần trong các bích họa Đôn Hoàng. (Ảnh: BMW China)

Theo BMW, biểu tượng này đại diện cho tinh thần "sức mạnh, tốc độ và tiên phong", phù hợp với định vị của dòng X5 trong phân khúc SUV hạng sang.

Xe được bổ sung các chi tiết sơn đen như lưới tản nhiệt, ốp ống xả và bộ mâm hợp kim 22 inch, góp phần tăng vẻ thể thao và tạo sự tương phản với thân xe. (Ảnh: BMW China)

Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản Year of the Horse Edition có hai lựa chọn hệ truyền động. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2.0L tăng áp kết hợp công nghệ mild-hybrid, cho công suất 258 mã lực. Trong khi đó, bản cao hơn trang bị động cơ 3.0L mild-hybrid, công suất 381 mã lực. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Theo một số trang blog về xe tại Trung Quốc, phiên bản đặc biệt này có giá từ 598.000 - 748.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,25 - 2,81 tỷ đồng).

Trong ngành công nghiệp ô tô, việc ra mắt các phiên bản giới hạn theo chủ đề lễ hội hoặc biểu tượng văn hóa không phải điều mới. Tuy nhiên, tại Trung Quốc - nơi Tết Âm lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - các mẫu xe mang chủ đề con giáp thường thu hút sự quan tâm lớn nhờ tính biểu tượng và giá trị sưu tầm.

Năm 2026 được BMW xác định là năm bản lề tại thị trường Trung Quốc, với khoảng 20 mẫu xe mới thuộc các phân khúc động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện sẽ ra mắt.