Những 'chú ngựa' nổi tiếng trong làng xe

(VTC News) -

Trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp ô tô, các loài vật thường được sử dụng làm biểu tượng thương hiệu, trong đó hình tượng con ngựa luôn chiếm vị trí ưu tiên.

Không chỉ đại diện cho sức mạnh động cơ vốn được đo bằng đơn vị mã lực, những biểu tượng này còn gắn liền với lịch sử hình thành và những bước tiến đột phá của các hãng xe lớn trên toàn cầu.

Ngựa chồm Ferrari

Nhắc đến biểu tượng con ngựa, Ferrari luôn là thương hiệu đầu tiên được người hâm mộ xe thể thao liên tưởng đến. Hình ảnh chú ngựa đen đang chồm lên trên nền vàng rực rỡ mang tên “Ngựa chồm” ban đầu là biểu tượng cá nhân của một phi công anh hùng người Ý trong Thế chiến thứ nhất.

Biểu tượng ngựa chồm trên các dòng xe Ferrari đại diện cho sức mạnh và sự sang trọng của thương hiệu Ý.

Sau đó, biểu tượng này đã được gia đình phi công tặng lại cho người sáng lập hãng xe như một lời chúc may mắn. Trải qua nhiều thập kỷ, "Ngựa chồm" trở thành biểu tượng của sự sang trọng, tốc độ và những thành tựu lừng lẫy trên các đường đua danh giá nhất thế giới.

Ngựa vùng Stuttgart của Porsche

Khác với sự thanh thoát của hãng xe Ý, biểu tượng của Porsche mang đậm nét truyền thống và lịch sử của vùng đất Stuttgart, Đức.

Hình ảnh chú ngựa ở trung tâm huy hiệu Porsche gắn liền với lịch sử của vùng đất Stuttgart.

Hình ảnh chú ngựa đen nằm ở trung tâm huy hiệu của hãng thực tế được lấy từ con dấu của thành phố Stuttgart, nơi nổi tiếng với những trang trại nuôi ngựa lâu đời.

Sự xuất hiện của chú ngựa trong khung hình huy hiệu không chỉ thể hiện nguồn gốc xuất xứ mà còn đại diện cho sự ổn định, kỹ thuật cơ khí chính xác và hiệu suất vận hành mạnh mẽ mà hãng xe này luôn hướng tới.

Ngựa hoang Mustang

Tại Mỹ, thương hiệu Ford tạo nên biểu tượng riêng biệt với dòng xe cơ bắp mang tên một loài ngựa hoang. Hình ảnh chú ngựa đang phi nước đại về phía bên trái đại diện cho tinh thần tự do, phóng khoáng và sự khai phá những vùng đất mới.

Chú ngựa hoang phi nước đại là đặc điểm nhận diện riêng biệt trên lưới tản nhiệt của dòng xe cơ bắp Mỹ.

Khác với các hãng xe châu Âu thường đặt ngựa trong khung hình huy hiệu, chú ngựa của dòng xe này thường xuất hiện độc lập trên lưới tản nhiệt, tạo nên kiểu nhận diện đầy uy lực và mang đậm bản sắc văn hóa của những người yêu thích sự tự do trên các cung đường.

Chú ngựa Kamaz

Ở phân khúc xe tải hạng nặng, thương hiệu Kamaz đến từ Nga là cái tên không thể bỏ qua với biểu tượng chú ngựa thảo nguyên đang phi nước đại.

Hình ảnh đại diện cho dòng ngựa thảo nguyên vùng ven sông Kama, nổi tiếng với sự dẻo dai và khả năng chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Biểu tượng ngựa thảo nguyên đại diện cho khả năng vận hành bền bỉ của các dòng xe tải hạng nặng.

Việc lựa chọn biểu tượng này nhằm khẳng định những chiếc xe của hãng có thể vận hành bền bỉ trên mọi địa hình, từ những vùng công trường lầy lội đến những vùng viễn đông băng giá.