Đi ô tô chúc Tết, đỗ xe thế nào để không bị phạt?

(VTC News) -

Tết Nguyên đán là dịp nhà nhà đi thăm hỏi, chúc Tết người thân và bạn bè. Với những gia đình sử dụng ô tô cá nhân, việc tìm chỗ đỗ xe an toàn, đúng quy định tại khu dân cư, phố nhỏ hay khu vực trung tâm là một vấn đề được quan tâm.

Đỗ xe ô tô sai quy định có thể bị phạt. (Ảnh minh họa)

Lỗi đỗ xe phổ biến

Lỗi phổ biến nhất là đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đặc biệt tại các tuyến phố hẹp. Nhiều tài xế cho rằng chỉ dừng xe “một lát” để vào chúc Tết, nhưng theo quy định, nếu dừng không đúng vị trí cho phép, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt.

Ngoài ra, việc đỗ xe gần ngã ba, ngã tư, trước cổng cơ quan, trường học hoặc nơi đường hẹp chỉ đủ một làn xe lưu thông cũng là hành vi vi phạm.

Theo Điều 18 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người lái không được dừng, đỗ xe tại các vị trí như đoạn đường cong, đầu dốc tầm nhìn bị che khuất, trên cầu, gầm cầu vượt, nơi giao nhau hoặc trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau.

Một lỗi khác cũng thường gặp là đỗ xe trên vỉa hè không đúng quy định. Không phải vỉa hè nào cũng được phép đỗ ô tô, kể cả khi không có biển cấm rõ ràng. Nhiều tài xế chỉ phát hiện sai sót khi đã bị lập biên bản hoặc nhận thông báo xử phạt nguội.

Hiểu đúng quy định dừng, đỗ xe

Theo Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008, dừng xe và đỗ xe là hai trạng thái khác nhau. Dừng xe là đứng yên tạm thời để đón, trả người hoặc xếp dỡ hàng hóa trong khi đỗ xe là trạng thái đứng yên không giới hạn thời gian.

Khi dừng hoặc đỗ xe, người điều khiển phải bật tín hiệu báo, đỗ sát mép đường phía bên phải và chỉ rời khỏi xe khi đã bảo đảm các biện pháp an toàn.

Luật cũng quy định rõ các vị trí không được dừng, đỗ như: bên trái đường một chiều; trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; trước cổng cơ quan, tổ chức trong phạm vi 5 mét hoặc nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe lưu thông.

Đối với đường phố, Điều 19 Luật Giao thông đường bộ 2008 yêu cầu bánh xe gần nhất không được cách lề đường quá 0,25 m và không gây cản trở giao thông.

Trên cao tốc và trong hầm đường bộ, theo Điều 26 và Điều 27, phương tiện chỉ được dừng, đỗ tại nơi quy định; nếu buộc phải dừng khẩn cấp, người lái phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy hoặc đặt cảnh báo cho phương tiện khác biết.

Mức xử phạt có thể lên tới hàng chục triệu đồng

Nhiều tài xế cho rằng lỗi dừng, đỗ xe chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhưng thực tế mức xử phạt được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, hành vi dừng, đỗ xe không có tín hiệu báo có thể bị phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng. Các lỗi như dừng xe không sát lề đường, dừng trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường hoặc mở cửa xe không bảo đảm an toàn có thể bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Những vi phạm nghiêm trọng hơn như dừng, đỗ xe tại nơi giao nhau, trước cổng cơ quan hoặc nơi đường hẹp chỉ đủ một làn xe có thể bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Nếu đỗ xe trên cầu, đoạn đường cong hoặc gây ùn tắc giao thông, mức phạt có thể tăng lên 2.000.000 - 3.000.000 đồng.

Đáng chú ý, hành vi dừng hoặc đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc gây nguy hiểm có thể bị xử phạt từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng. Như vậy, tổng mức phạt cho các lỗi dừng, đỗ xe ô tô hiện nay dao động từ 300.000 đồng đến 12 triệu đồng tùy mức độ vi phạm.