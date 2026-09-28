Biệt thự Vịnh Xanh, Ocean City: Khoảng riêng giữa một thành phố đủ đầy

(VTC News) -

Biệt thự resort - Khoảng riêng tạo nên chuẩn sống khác biệt

Với những gia đình có nhịp sống bận rộn, sự sang trọng đôi khi được cảm nhận từ những điều rất riêng: một buổi sáng có thể thong thả đi bộ, một khoảng xanh ngay ngoài cửa sổ hay buổi tối trở về mà không phải đánh đổi sự yên tĩnh để lấy tiện nghi. Vì vậy, biệt thự cao cấp ngày càng được nhìn từ khả năng cân bằng hai nhu cầu tưởng như đối lập: riêng tư để nghỉ ngơi và kết nối để tận hưởng đời sống đô thị.

Hệ thống biệt thự tại Ocean City được phát triển theo tinh thần sống resort, kết hợp không gian ở riêng với cảnh quan xanh và khả năng tiếp cận nhanh chóng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại, giáo dục, y tế. Căn nhà tạo nên khoảng riêng của gia đình; đại đô thị mở rộng không gian sống bằng những trải nghiệm ngay bên ngoài cánh cửa.

Hệ thống cảnh quan xanh, mặt nước và công viên mở rộng không gian nghỉ ngơi, vận động cho cư dân biệt thự Ocean City.

Quy mô cảnh quan tạo nền tảng rõ nét cho phong cách sống này. Ocean City có hơn 100 công viên nội khu nằm đan xen các khu ở, tổng diện tích cây xanh và mặt nước trên 240 ha, mở ra những không gian dạo bộ, vận động và thư giãn giữa thiên nhiên.

Nếu cảnh quan xanh tạo nền cho chuẩn sống resort, hệ tiện ích giúp trải nghiệm ấy được duy trì thường xuyên. Athletic Park với cụm sân tennis và Elite Park với sân tập golf đáp ứng nhu cầu thể thao; Aquafield Spa rộng khoảng 4.000 m² trong Vincom Mega Mall Ocean City với 10 phòng xông hơi theo phong cách Hàn Quốc bổ sung lựa chọn chăm sóc và thư giãn.

Ở Ocean City, sự riêng tư không đồng nghĩa với tách biệt. Hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với tổng diện tích sàn khoảng 126.000 m² mang đến hệ thống mua sắm, ẩm thực và giải trí ngay trong đại đô thị. Chủ nhân có thể khép lại một ngày bằng khoảng lặng tại nhà, hoặc bước ra ngoài để gặp gỡ, dùng bữa, mua sắm và tận hưởng những sự kiện, lễ hội sôi động.

Trải nghiệm ấy không mang tính thời điểm mà được duy trì ổn định qua thời gian. Dịch vụ quản lý, vận hành 5 sao chuẩn Vinhomes góp phần duy trì môi trường sống an ninh, an toàn, và đồng bộ. Với những gia đình coi trọng chất lượng sống dài hạn, đó là lớp giá trị nằm phía sau kiến trúc, giúp ngôi nhà giữ được trải nghiệm tương xứng với kỳ vọng của chủ nhân.

Không gian biệt thự kết hợp khoảng riêng của gia đình với hệ tiện ích nghỉ dưỡng, thể thao và thương mại của Ocean City.

Vịnh Xanh - “ốc đảo nghỉ dưỡng” giữa tâm điểm Ocean City

Nếu Ocean City mang đến một hệ sinh thái sống resort quy mô lớn, Vịnh Xanh đi sâu hơn vào nhu cầu riêng tư với mô hình compound khép kín dành cho cộng đồng giới hạn.

Nằm tại cửa ngõ phía Bắc Vinhomes Ocean Park 3, dọc sông Bắc Hưng Hải, Vịnh Xanh gây ấn tượng bằng kiến trúc Hy Lạp tân cổ điển, cảnh quan mặt nước và cấu trúc khu ở biệt lập. Dòng sông tạo khoảng mở khoáng đạt, trong khi kiến trúc, cây xanh và đường nội khu hình thành một không gian có bản sắc riêng giữa một đại đô thị sôi động.

Biệt thự Vịnh Xanh gây ấn tượng với kiến trúc Hy Lạp tân cổ điển sang trọng.

Điểm đặc biệt còn nằm ở quy mô cộng đồng. Vịnh Xanh chỉ có 748 căn thấp tầng, gồm biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và shophouse. Trong đó có 116 căn biệt thự đơn lập, diện tích đất điển hình 240 m², diện tích xây dựng điển hình lên tới 399,5 m²; dòng biệt thự song lập gồm 278 căn, diện tích đất điển hình 126-144 m².

Quỹ sản phẩm giới hạn tạo nên một cộng đồng có quy mô xác định, đồng thời củng cố tính riêng tư vốn là đặc trưng của mô hình compound. Với những gia đình đề cao sự kín đáo, an toàn và môi trường sống đồng bộ, cánh cổng Vịnh Xanh tạo nên một ranh giới rõ ràng giữa không gian riêng và nhịp sống bên ngoài.

Bên trong khu ở, bộ ba đảo tiện ích gồm đảo gym ngoài trời, đảo BBQ VIP và đảo hồ bơi đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào ngay đời sống thường nhật. Cư dân có thể vận động, thư giãn bên mặt nước hoặc tổ chức những buổi sum họp cùng gia đình, bạn bè mà không cần rời khỏi khu compound.

Trong khi đó, chỉ cách một cánh cổng là thế giới tiện ích phong phú của Ocean City. Từ Vịnh Xanh, Đại lộ Bốn Mùa và Đại lộ Hừng Đông mở hướng kết nối tới VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park, Vincom Mega Mall, Grand World và Vinmec Ocean Park 2.

Đó là thế cân bằng hiếm có: bên trong là sự tĩnh tại, bên ngoài là một thành phố điểm đến luôn chuyển động. Chủ nhân có thể lựa chọn sự riêng tư khi trở về nhà, đồng thời tiếp cận những trải nghiệm phong phú bất cứ khi nào muốn.

Với giới tinh hoa, giá trị của tài sản nằm ở cả không gian sở hữu lẫn cộng đồng cùng chia sẻ một chuẩn sống. Và khi quỹ biệt thự trực tiếp từ chủ đầu tư tại Ocean City hiện chỉ còn dưới 5%, cơ hội sở hữu những sản phẩm thấp tầng đáp ứng đồng thời các tiêu chí về riêng tư, cảnh quan, tiện ích và cộng đồng cũng ngày càng hữu hạn.