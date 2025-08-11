Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc - Trung Bộ mưa to và dông kéo dài sau đợt nắng gắt

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (11/8), vùng núi Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 10/8 đến 3h ngày 11/8 có nơi trên 90mm như: trạm Xuân Minh 1 (Hà Giang) 149,2mm; trạm Cà Nàng (Sơn La) 118,8mm; trạm Pu Sam Cáp (Lai Châu) 93,6mm; trạm Ea Pal (Đắk Lắk) 91,2mm…

Ngày 11/8, đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm cùng ngày, mưa rào và dông rải rác tiếp tục trút xuống vùng núi Bắc Bộ, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi 70mm. Sang ngày 12/8, khu vực này nắng gián đoạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc và miền Trung hứng mưa sau đợt nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh này khi mưa tiếp tục trút xuống.

Lai Châu: Hua Bum, Khun Há, Mường Mô, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp, Bình Lư, Bum Tở, Hồng Thu, Nậm Tăm, phường Tân Phong, Phong Thổ, Tà Tổng, Tân Uyên, Tủa Sín Chải.

Điện Biên: Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng; Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Tủa Chùa.

Tuyên Quang: Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Pờ Ly Ngài, Trung Thịnh, Xín Mần, Bản Máy, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Pà Vầy Sủ, Thàng Tín, Thông Nguyên, Tiên Nguyên.

Ngày 11/8, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Chiều tối cùng ngày, Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Từ 12/8, nắng nóng các khu vực trên giảm dần.

Ngoài ra, chiều và đêm 11/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 12/8 đến ngày 20/8, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng từ 13-19/8, Bắc Bộ khả năng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Tại Trung Bộ, từ 12-19/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, từ khoảng 20/8 mưa có thể giảm dần.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 11/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 11/8/2025

TP Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, đồng bằng 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C, Khánh Hòa 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.