Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 16/10, tại Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Lương Nguyễn Minh Triết đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Lê Minh Hưng (phải), Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa.

Trên cương vị mới, Tân Bí thư Thành ủy cho biết sẽ nhanh chóng nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố và cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21/1/1974, quê quán: Xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Báo chí.

Ông Quang từng giữ chức Phó Trưởng ban - Ban thời sự và Trưởng ban - Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 11/11/2019, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 18/8/2020, ông Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10/2020, ông Lê Ngọc Quang được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 11/2020, ông Lê Ngọc Quang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ 1/4/2021.

Ngày 31/10/2024, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông Lê Ngọc Quang tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị (mới).