Ông Trần Tiến Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(VTC News) -

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố kết quả kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kết quả có 14 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV.

Các ông: Lê Thành Đô; Mùa A Vảng; Hà Quang Trung, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Tiến Dũng (SN 1975), quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông Dũng có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 1/2016, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tháng 2/2019, ông Dũng được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tái cử chức vụ này nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tháng 5/2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 18/1/2025, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ 1/7/2025, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.