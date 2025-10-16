Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiều 16/10, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 16/10/2025.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Còn ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Huế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15/10/1976, quê quán xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ); trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silicat; cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Triết từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; Bí thư quận ủy Liên Chiểu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng; Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng).

Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 12/2020 đến tháng đến tháng 1/2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Ngày 24/1/2024, Bộ Chính trị, điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30/6/2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết được Thủ tướng Chính phủ về chỉ định làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mới nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 6/9/2025, ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 17/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Trung ương về việc chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.