Bí thư Thành uỷ Huế được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

(VTC News) -

Trưa 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành uỷ Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay cho ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970 (quê phường Phong Thái, TP Huế) có trình độ thạc sĩ kinh tế; kỹ sư xây dựng; cử nhân toán và cao cấp chính trị.

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2011-2016 vào năm 2016, ông Nguyễn Văn Phương được HĐND tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến năm 2021 ông Phương được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2025-2030. Sau khi phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa mới thực hiện phiên họp lần thứ nhất.

Tại phiên họp, Ban Chấp hành thực hiện bầu Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế, được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.