Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk được chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Huế

(VTC News) -

Sáng 17/10, Thành uỷ Huế tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay cho ông Nguyễn Văn Phương được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đình Trung. (Ảnh: Ngọc Minh)

Ông Nguyễn Đình Trung (SN 1973, quê tỉnh Nghệ An) có trình độ cử nhân luật, thạc sỹ hành chính công; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Trung từng kinh qua các chức vụ như:

- 6/2007: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông

- 7/2008: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, Đắk Nông

- 6/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

- 3/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 11/2015 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 8/2018 - 5/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 6/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020 - 11/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 11/2020 - 4/2021: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

- 1/7/2025: Được điều động, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 30/9, ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ mới 2025 -2030.