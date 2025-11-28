Bí thư Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) có trình độ cao cấp lý luận chính trị và là thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật.

Ông Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Quá trình công tác của ông Vũ Đại Thắng:

Từ tháng 12/1997 đến tháng 3/2000: Chuyên viên, Nhóm tổng hợp, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 4/2000 đến tháng 3/2002: Học thạc sĩ tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.

Tháng 4/2002 đến tháng 1/2006: Chuyên viên, Phòng tổng hợp, Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 1/2006 đến tháng 1/2009: Chuyên viên Vụ kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 1/2009 đến tháng 6/2011: Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 7/2011 đến tháng 3/2014: Vụ trưởng, Bí thư chi bộ Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3/2014 đến tháng 3/2018: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Nam (8/2017).

Tháng 3/2018 đến tháng 7/2020: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 8/2020 đến tháng 1/2021: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tháng 2/2021 đến tháng 10/2024: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tháng 10/2024 đến tháng 4/2025: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Từ tháng 4/2025 đến 11/2025: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.