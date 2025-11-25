Bí thư Hà Nội: Đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

(VTC News) -

Chiều 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ ba, họp bàn các nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng; được xác định là một trong 5 quan điểm phát triển, một trong 3 đột phá phát triển của Thành ủy được nêu trong Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Quy định về “phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ” có thể coi là văn bản xương sống định hình toàn bộ thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố trong nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu bế mạc hội nghị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung chuẩn hóa, số hóa hồ sơ cán bộ, kết nối với hệ thống phần mềm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm đánh giá cán bộ dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể; thực hiện nghiêm Kết luận số 198-KL/TƯ của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ hằng quý; sử dụng kết quả đánh giá làm cơ sở quan trọng trong quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, cho thôi chức vụ, từ chức.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, tổ chức quán triệt quy định mới đến từng cấp ủy, cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác cán bộ gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực; phát hiện, giới thiệu, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có tư duy đổi mới, tư duy số, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện nghiêm cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra”; kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo, quản lý những cán bộ yếu kém, vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ; trực tiếp giới thiệu những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đào tạo, sử dụng; kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành việc bố trí, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Liên quan tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm an ninh, an toàn, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của Nhân dân.

Trong tháng 3/2026, thành phố hoàn thành rà soát 2 quy hoạch lớn và hoàn thành sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15 để trình Bộ Chính trị, các đề án về thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch là cơ sở nhằm tạo dấu ấn giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu trong tháng 5/2026, hoàn thành đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô năm 2024 để trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp tháng 5/2026.

“Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết liệt, đếm ngược từng ngày để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc cho cơ sở để hoàn thành bằng được các nhiệm vụ được giao. Chúng ta đã và đang triển khai 123 nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó có những nhóm việc đã hoàn thành với tốc độ cao... Thực sự là những kết quả rất đáng mừng. Tôi ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc của các cơ quan từ thành phố đến cơ sở”, ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ.

Nhấn mạnh trên tinh thần đổi mới, phát huy trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, Bí thư Thành ủy cho biết, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ cho sự phát triển Thủ đô năm 2026 và trong cả giai đoạn 2026-2030.