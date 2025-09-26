Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Chiều 26/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất sau khi công bố kết quả 55 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Kết quả, 15 cán bộ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.
Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.
Ban Chấp hành cũng bầu 11 cán bộ vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.
Kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, niềm tin vững chắc của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh vào tập thể lãnh đạo khóa mới.
Đây là động lực quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.
Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) có trình độ cao cấp lý luận chính trị và là thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật.
Sơ lược quá trình công tác của ông Vũ Đại Thắng:
Từ tháng 12/1997 đến tháng 3/2000: Chuyên viên, Nhóm tổng hợp, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 4/2000 đến tháng 3/2002: Học thạc sĩ tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản
Tháng 4/2002 đến tháng 1/2006: Chuyên viên, Phòng tổng hợp, Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 1/2006 đến tháng 1/2009: Chuyên viên Vụ kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 1/2009 đến tháng 6/2011: Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 7/2011 đến tháng 3/2014: Vụ trưởng, Bí thư chi bộ Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 3/2014 đến tháng 3/2018: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Nam (8/2017).
Tháng 3/2018 đến tháng 7/2020: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 8/2020 đến tháng 1/2021: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.
Tháng 2/2021 đến tháng 10/2024: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.
Tháng 10/2024 đến tháng 4/2025: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Từ tháng 4/2025 đến nay: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.
