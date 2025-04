Truy nã tên tội phạm ma tuý sát hại chiến sĩ công an ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố và truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bùi Đình Khánh là kẻ buôn ma túy nổ súng làm một chiến sĩ công an hy sinh vào tối 17/4.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Bùi Đình Khánh đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận kẻ bị truy nã, người dân báo ngay cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0692808195.

Bùi Đình Khánh, tay buôn ma túy đang bị cơ quan công an truy nã.

Quá trình truy xét, công an xác định tên này đi nhờ trên một chiếc xe container vào lúc 00h30 ngày 18/4 tại vị trí cây xăng Phú Thái (giáp Quốc lộ 5B) đoạn Kim Thành, Hải Dương.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người lái xe container cho Bùi Đình Khánh đi nhờ kịp thời liên lạc, trao đổi thông tin với đơn vị để phối hợp truy bắt đối tượng.

Quyết định khởi tố và truy nã Bùi Đình Khánh.

Trước đó, vào khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long và Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), thu giữ 16 bánh ma tuý heroine.

Trong quá trình bị truy bắt, các nghi phạm còn lại sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh. Tổ công tác đã thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương lân cận, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng bắt thêm 2 nghi phạm, gồm Hoàng Văn Đông (SN 1994) và Hà Quang Sơn (SN 1994, cùng trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.