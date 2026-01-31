Bị phản ánh qua mạng xã hội, tài xế xe tải đi sai làn bị phạt 6 triệu đồng

(VTC News) -

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Ninh Bình lập biên bản và xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển xe tải lưu thông không đúng làn đường quy định trên Quốc lộ 12B, sau khi nhận được phản ánh của người dân về hành vi vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 xác minh, làm rõ vụ việc từ thông tin phản ánh qua Fanpage Cục CSGT về xe ô tô tải vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Qua xác minh, lái xe là Đàm Văn B (sinh năm 1988, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe ô tô tải biển số 35H-036.xx có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông ghi nhận trong clip. Cơ quan công an đã mời lái xe Đàm Văn B đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh xe vi phạm được người dân ghi lại, phản ánh tới lực lượng cảnh sát giao thông qua mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Quá trình làm việc, lái xe xác nhận, khoảng 15h12' ngày 25.1, tại Km 58+350 Quốc lộ 12B, thuộc xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình, Đàm Văn B đã điều khiển xe ô tô tải biển số 35H-036.xx vi phạm đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều).

Phòng CSGT Ninh Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Đàm Văn B theo quy định; phạt tiền 6.000.000 đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Điều khiển xe tải, ô tô đi sai làn đường là một trong những lỗi phổ biến bị lực lượng CSGT trên cả nước kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm trong thời gian gần đây. Việc vi phạm như trên không chỉ bị xử phạt ngay tại hiện trường mà còn có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe, thậm chí bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tùy theo mức độ và hậu quả của vi phạm theo quy định pháp luật.

CSGT tỉnh Ninh Bình cũng khuyến nghị người dân, đặc biệt là các lái xe vận tải hàng hóa, cần nâng cao ý thức chấp hành quy tắc giao thông. Việc tuân thủ vạch kẻ đường, biển báo hiệu, điều khiển xe đúng phần đường và làn đường không chỉ giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật.