Camera AI phát hiện 416 phương tiện vi phạm tại Ninh Bình chỉ trong một tuần

(VTC News) -

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2026 đến ngày 22/01/2026, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận 416 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu được camera AI phát hiện gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định và đi không đúng phần đường, làn đường.

Ô tô vượt đèn đỏ được camera AI ghi nhận. (Ảnh: Phòng CSGT công an tỉnh Ninh Bình).

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo hình thức phạt nguội.

Phòng CSGT công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố: