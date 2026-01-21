Công an Ninh Bình xử lý 5 trường hợp tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

(VTC News) -

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tình hình vi phạm pháp luật trên không gian mạng có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trước thực tế đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Từ 10/1 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ các tin bài có nội dung sai sự thật. Trong đó, Công an tỉnh Ninh Bình quyết định xử phạt 4 trường hợp với số tiền 20 triệu đồng; giáo dục, nhắc nhở đối với một trường hợp đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của nguyên lãnh đạo tỉnh.

Quá trình làm việc, các cá nhân đều nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ tin bài có nội dung sai sự thật.

Trước đó, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Gia Trấn làm việc với ông B.M.T. (SN 1982, trú tại xã Gia Trấn) để điều tra, xác minh hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Theo điều tra, tài khoản Facebook “Mạnh Trường” do ông T. quản lý đã chia sẻ bài viết từ các trang mạng phản động ở nước ngoài, đồng thời đăng nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Tại cơ quan Công an, ông B.M.T. thừa nhận vi phạm do nhận thức hạn chế, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan và cam kết không tái phạm.

Cuối tháng 12/2025, Phòng An ninh đối ngoại cũng phát hiện ông T.V.Q. (SN 1957) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các bình luận xúc phạm uy tín, danh dự một số lãnh đạo sở, ngành của tỉnh. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích, ông T.V.Q. nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia không gian mạng, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, mang tính suy diễn, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, người dân cần kịp thời phản ánh cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật.