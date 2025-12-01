SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

(VTC News) -

Theo Siam Sports, các vận động viên đội tuyển Muay Thái Lan tham dự SEA Games 33 đang rơi vào tình cảnh trớ trêu. Họ đã bị nợ tiền trợ cấp tập luyện trong vòng 3 tháng qua và tập luyện trong điều kiện thiếu thốn vật chất. Nhiều người không giữ được tinh thần và khóc ngay trên sân tập.

Xác nhận thông tin trên, ông Boonsong Nualyong - lãnh đạo bộ môn Muay của Thái Lan tham dự SEA Games 33 cho biết tình trạng nợ lương không được cải thiện, bất chấp việc đích thân Phó Thủ tướng Thái Lan Captain Thammanat Prompao có chỉ đạo đặc biệt.

Nữ vận động viên Mongkutpetch Phetprapha.

Bê bối của thể thao Thái Lan xuất phát từ việc ngân sách nước này chưa được phân bổ đến các lien đoàn thành viên thông cua Cục Thể dục thể thao Thái Lan. Phía Liên đoàn Muay Thái khẳng định họ đã hoàn tất thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, Liên đoàn Muay Thái không có đủ tiềm lực để tạm ứng cho. vận động viên vì khó khăn trong việc tạo ra nguồn thu.

"Vận động viên của chúng tôi vẫn tập luyện nhưng cảm xúc buồn bã và chán nản. Họ vừa tập vừa khóc vì không biết bao giờ mới có tiền. Bộ môn Muay Thái đã nộp đủ các giấy tờ, hoàn thành thủ tục cần thiết cho Cục Thể dục thể thao Thái Lan nhưng tiền không được giải ngân.

Thật khó để trả lời rằng cảm xúc của các vận động viên ra sao khi bị nợ đến 3 tháng lương. Các vận động viên dành hết thời gian và tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước nhưng rồi rơi vào cảnh thiếu thốn", ông Boonsong Nualyong trả lời báo chí Thái Lan.

Trên mạng xã hội, các võ sĩ không còn giữ im lặng. Mongkutpetch Phetprapha - một trong những nữ vận động viên tài năng của thể thao xứ chùa vàng công khai đăng bài tố cáo tình trạng nợ lương. Cô thẳng thắn nói rằng không còn tinh thần thi đấu. Người hâm mộ và các chuyên gia thể thao Thái Lan ủng hộ nữ võ sĩ.

Họ cho rằng phía Liên đoàn Muay Thái cũng như lãnh đạo ngành thể thao cần có nguồn tài chính dự phòng để hỗ trợ vận động viên khi cần. Việc chờ đợi kéo dài nhiều tháng làm vận động viên không thể giữ vững tinh thần.