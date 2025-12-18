Trượt HCV SEA Games, cao thủ muay Thái tố cáo trọng tài có hành vi lạ

(VTC News) -

Theo tờ Matichon và Khaosod, kết quả trận chung kết môn muay SEA Games 33 giữa võ sĩ Thái Lan Thongchai Huanak và Wassof Rumijam (Malaysia) ở hạng cân 54 kg gây tranh cãi. Điều bất ngờ là đại diện của chủ nhà mới là người tố bị xử ép.

Thongchai Huanak còn được gọi là Kiew Parunchai, là võ sĩ nổi tiếng của Thái Lan, từng 3 lần vô địch Lumpinee Stadium, vô địch giải Channel 7, HCV Muay giải IFMA CISM Military Muaythai Challenge 2025. Ngoài ra, võ sĩ sinh năm 1997 này còn 2 lần vô địch boxing ở Thái Lan vào năm 2015 và 2017.

Thongchai Huanak (giáp xanh) nhận thất bại ở chung kết trước đối thủ người Malaysia.

Do vậy, Thongchai Huanak (Kiew Parunchai) được kỳ vọng sẽ giành tấm HCV ở nội dung Muay hạng Bantamweight 54 kg của nam vào ngày 17/12. Tuy nhiên anh bất ngờ thua võ sĩ của Malaysia.

Tờ Matichon viết: “Ở hiệp 1, Thongchai Huanak chủ động tấn công dồn dập nhưng lại bị chấm điểm thấp hơn. Sang hiệp 2, võ sĩ Thái Lan tung ra hàng loạt đòn trúng đích và ghi điểm. Đến hiệp cuối, võ sĩ Malaysia bị chấn thương bàn chân. Thongchai Huanak thi đấu thận trọng, vẫn ra đòn đều, nhưng khi hết các hiệp, ban giám khảo lại xử Thongchai Huanak thua điểm 28–29 trước đối thủ Malaysia, trong tiếng la ó dữ dội của khán giả trên khán đài”.

Thongchai Huanak bức xúc vì bị xử thua

Sau trận, Thongchai Huanak cho biết bản thân nghĩ mình thi đấu tốt hơn.Trong phát biểu sau trận, Thongchai Huanak đã nhắc tới trọng tài và đưa ra lời nói ẩn ý rằng kết quả đã dàn xếp trước.

Thongchai Huanak nói bóng gió về việc anh thua trận: “Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi từng nghĩ điều xui rủi có thể đứng về phía mình vì đối thủ Malaysia đã thua nhiều lần trước đó. Tôi nghĩ rằng huy chương đã được chia sẵn rồi. Với tư cách là một vận động viên, tôi không thể làm gì hơn. Tôi xin lỗi người hâm mộ quyền Anh vì đã không thể mang về tấm HCV”.

Thongchai Huanak cho rằng trọng tài có vấn đề: “Tôi nghĩ mình làm tốt hơn. Đối thủ cũng cho thấy dấu hiệu suy yếu. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thắng, nhưng lại rất bất ngờ với kết quả. Dù vậy, tôi đã lường trước điều này từ hôm qua. Trọng tài có những biểu hiện lạ; mỗi khi tôi cố gắng ôm ghì (clinch) hay dứt điểm đối thủ thì ông ấy lại can thiệp rất nhanh”.

Trước đó vào tối 16/12, võ sĩ Muay của Thái Lan Petchsuphan thua sát nút 28-29 trước võ sĩ Philippines LJ Rafael Yasay và không thể góp mặt ở trận chung kết tranh huy chương vàng. Kết quả này khiến dư luận Thái Lan bức xúc, bởi võ sĩ chủ nhà được cho là đã thi đấu áp đảo và có nhiều lợi thế hơn.

Ngày 17/12, Petchsuphan đã chia sẻ công khai trên mạng xã hội, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi bị loại ngay trên sân nhà. Võ sĩ này cho biết, trước giờ thi đấu anh từng nghe thông tin rằng kết quả ở hạng cân 51 kg đã được "sắp xếp sẵn" để trao huy chương vàng cho Malaysia. Dù vậy, việc bị chấm thua ngay từ hiệp đầu khiến anh không khỏi choáng váng, vì anh rằng bản thân đã thể hiện tốt hơn đối thủ.

Petchsuphan nhấn mạnh: “Trước trận đấu, một trong những huấn luyện viên của tôi nói rằng ở hạng cân 51 kg mà tôi thi đấu, họ sẽ dàn xếp kết quả để Malaysia giành huy chương vàng. Và như các bạn thấy đấy, điều đó đã xảy ra”.