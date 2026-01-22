5E Real ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án Bích Động Lakeside

(VTC News) -

Dự án Bích Động Lakeside có quy mô 14,84ha, tiếp giáp 50ha diện tích mặt nước, với 296 sản phẩm gồm liền kề - shophouse - biệt thự, tọa lạc tại mặt QL37, Bích Động, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, là khu đô thị mới hiện đại được quy hoạch đồng bộ, hướng đến việc tạo ra không gian sống xanh, an cư lý tưởng cho cư dân. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Bình Thăng Long làm chủ đầu tư.

Lễ ký kết dự án.

Dự án đã được ấp ủ, chuẩn bị và theo đuổi trong một thời gian dài, với định hướng phát triển một khu đô thị ven sông chuẩn sống xanh, sống đẳng cấp bậc nhất giữa lòng Việt Yên (Bắc Ninh) với kiến trúc quy hoạch đồng bộ và bền vững theo thời gian.

Dự án Bích Động Lakeside được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông nội khu vượt trội: Đường nội khu rộng từ 19 - 22m, vỉa hè lên tới 6m mỗi bên, các căn liền kề và shophouse có mặt tiền từ 6 - 7m thoáng rộng khác hẳn mức 4 - 5m thông thường, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng.

Nổi bật là trung tâm thương mại mặt tiền quốc lộ 37, cùng chuỗi shophouse - biệt thự - tòa nhà cao tầng hỗn hợp view sông đắt giá, nối liền với tuyến đường ven hồ tuyệt đẹp, mở ra một không gian sống đẳng cấp và hệ sinh thái kinh doanh năng động.

Phối cảnh dự án.

Với vị trí chiến lược, sản phẩm chất lượng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Yên - thủ phủ công nghiệp lớn top miền Bắc với hàng trăm nghìn lực lượng lao động đang sinh sống và làm việc - dự án Bích Động Lakeside không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn được dự báo là kênh đầu tư bất động sản sáng giá. Sự gia tăng giá trị theo thời gian của các sản phẩm tại đây được các chuyên gia đánh giá rất cao, đặc biệt khi hạ tầng khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ và Bắc Ninh đang liên tục thu hút lượng lớn vốn đầu tư FDI.

5E REAL là đơn vị phân phối bất động sản ghi dấu ấn với nhiều dự án quy mô tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Palmy Biztown (Thanh Liệt, Hà Nội), An Khánh Economy (Sơn Đồng, Hà Nội), Medi Town (Thanh Liệt, Hà Nội), An Thanh Eco Villas (Hưng Yên),...