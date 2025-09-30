Đội hình dự kiến Chelsea đấu với Benfica: Khủng hoảng hàng thủ

(VTC News) -

Trận Chelsea đấu với Benfica thuộc lượt 2 vòng phân hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 diễn ra lúc 2h ngày 1/10. Thông tin lực lượng trước trận đấu khiến các cổ động viên Chelsea lo lắng dù siêu máy tính dự đoán cơ hội thắng nghiêng hẳn về đội chủ nhà.

Đội hình Chelsea đấu với Benfica

Chelsea bước vào trận đấu thứ hai tại UEFA Champions League 2025-2026 trong tình trạng khủng hoảng nhân sự hàng thủ. Dù có tới 6 trung vệ trong đội hình, huấn luyện viên Enzo Maresca chỉ còn lại 2 người có thể ra sân.

Levi Colwill chấn thương dài hạn. Trường hợp của Tosin Adarabioyo nhẹ hơn nhưng chưa bình phục. Wesley Fofana buộc phải nghỉ đủ số ngày theo quy định sau khi va chạm ở vùng đầu. Trong khi đó, Axel Disasi sớm bị loại khỏi đội hình và không có cơ hội ra sân kể cả khi thiếu người.

Chelsea thiếu nhân sự hàng thủ trong trận đấu với Benfica. (Ảnh: Reuters)

Trong trường hợp Trevoh Chalobah hoặc Benoit Badiashile gặp vấn đề, Chelsea chỉ còn cách đưa một trong 2 hậu vệ biên U21 là Jorrel Hato, Josh Acheampong vào thay thế.

Thông tin lực lượng hàng tiền vệ và tiền đạo của Chelsea cũng mang đến nhiều lo lắng cho các cổ động viên. Sau khi Liam Delap chấn thương nặng, đến lượt Cole Palmer phải ngồi ngoài vài tuần. Moises Caicedo, Joao Pedro và Andrey Santos cũng gặp vấn đề, chưa rõ khả năng ra sân.

Trong khi đó, Benfica cũng có vài ca chấn thương ngay trong giai đoạn đầu của mùa giải. Đội bóng Bồ Đào Nha mất Alexander Bah, Bruma, Nuno Felix và Manu vì lý do này. Ngoài ra, cầu thủ trẻ Gianluca Prestianni cũng vắng mặt do đang thi đấu tại World Cup U20.

Trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ, huấn luyện viên Jose Mourinho có thể đặt niềm tin vào tiền đạo Vangelis Pavlidis. Chân sút chủ lực của Benfica vừa ghi 2 bàn trong trận đấu gần nhất, nâng tổng số bàn thắng trong mùa giải lên số 7.

Đội hình dự kiến của Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Lavia; Estevao, Buonanotte, Garnacho; George.

Đội hình dự kiến của Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-1 Benfica

Chelsea không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đội chủ nhà chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất tính trên mọi mặt trận. Tại UEFA Champions League, đoàn quân của huấn luyện viên Enzo Maresca thua Bayern Munich 1-3 ở lượt đầu tiên. Trong khi đó, Benfica chỉ nhận 1 thất bại trong 14 trận đấu tính từ đầu tháng 7 và chưa thua trận đấu nào trên sân khách ở mùa giải này.

Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Chelsea là 56,8%. Khả năng Benfica thắng là 21,1%.