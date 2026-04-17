Bespoke Families - Không gian sống 'may đo' cho gia đình thành đạt

Nhu cầu nâng cao chất lượng sống của lớp cư dân hiện đại đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nguồn cung, buộc thị trường phải phát triển các dòng sản phẩm mới theo hướng thấu cảm hơn với nhu cầu thực. Xu hướng này đang diễn ra tại Bình Dương (cũ), khi tầng lớp cư dân tri thức và chuyên gia quốc tế gia tăng nhanh chóng.

Khu vui chơi cho trẻ em tại Công viên Tinh hoa hội tụ.

Đặc biệt là ở nhóm khách hàng gia đình thành đạt, vừa mang trong mình khát khao kiến tạo một môi trường sống tốt nhất cho con cái, vừa mong muốn khẳng định vị thế và dấu ấn riêng - đã góp phần thúc đẩy việc phát triển không gian sống ngày một nâng tầm.

Vượt lên trên những chuẩn mực đại trà, Khải Hoàn Imperial mang đến bộ sưu tập căn hộ Bespoke Families – “may đo” chuẩn xác theo nhịp sống và gu hưởng thụ của nhóm khách hàng trên khi không chỉ mang đến tổ ấm đầy đủ tiện nghi, mà còn đủ tinh tế để “hiểu” từng thành viên và đủ sâu sắc để gắn kết cả gia đình.

Nuôi dưỡng giá trị gia đình

Tại Khải Hoàn Imperial, bộ sưu tập Bespoke Families gồm căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích từ 58,68 – 74,94 m² và căn hộ 3 phòng ngủ từ 92,90 – 94,45 m², được xem là lựa chọn phù hợp dành cho các gia đình thành đạt. Nổi bật với phong cách Modern Neo-Classic, nội thất bàn giao được tuyển chọn từ các thương hiệu danh tiếng như Bosch, Duravit, Grohe… mỗi không gian tại Khải Hoàn Imperial được chăm chút tỉ mỉ nhằm cân bằng giữa thẩm mỹ sang trọng và công năng sử dụng.

Không gian sinh hoạt chung rộng thoáng, phòng khách và khu bếp trung tâm được kết nối xuyên suốt. Tại đây, từng khoảnh khắc đời thường – từ việc chuẩn bị bữa tối đến những câu chuyện nhỏ bên con trẻ – đều diễn ra liền mạch, vun đắp nên sự gắn kết tự nhiên của gia đình.

Thêm vào đó, khu vực lô gia rộng rãi, dễ dàng biến tấu thành một “khu vườn trên không”. Với tầm nhìn sân golf khoáng đạt, đây không chỉ là góc thư giãn lý tưởng để ba mẹ tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc, mà còn là nơi cả gia đình cùng chăm sóc cây xanh, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên.

Rạp chiếu phim mini – nơi thư giãn hấp dẫn cho cả gia đình.

Nâng tầm trải nghiệm

Song hành cùng thiết kế căn hộ, hệ tiện ích đặc quyền tại Khải Hoàn Imperial được phát triển theo cấu trúc đa tầng, vừa cá nhân hóa trải nghiệm cho từng thành viên, vừa kiến tạo không gian kết nối chung, qua đó gia tăng gắn kết giữa các thế hệ.

Tại tầng trệt, Quảng trường tri thức với khu vực đọc sách và không gian workshop góp phần nuôi dưỡng trí tuệ cho con trẻ ngay từ sớm. Công viên Tinh hoa hội tụ với hồ cảnh quan, vườn hoa châu Âu, các góc trà chiều, góc vui chơi cho trẻ em và terrace thư giãn… là nơi cả gia đình tận hưởng thời gian bên nhau trong nhịp sống cân bằng. Đặc biệt, Hồ bơi phong cách Địa Trung Hải cùng khu BBQ ngoài trời là điểm hẹn lý tưởng, mang đến nhịp sống nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Hơn thế, Khải Hoàn Imperial còn dành tặng cư dân nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại tầng 21. Sân chơi tri thức, thư viện giúp con trẻ vừa vui chơi thỏa sức, vừa phát triển tư duy. Trong khi đó, trung tâm gym – yoga cùng khu sauna & spa mang đến khoảng cân bằng cần thiết để ba mẹ chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Rạp chiếu phim mini mang đến những phút giây thư giãn cho cả nhà.

Đặc biệt, trung tâm khách tiết với không gian sang trọng sẽ là nơi ghi dấu những dịp sum họp đáng nhớ, những sự kiện quan trọng của mỗi gia đình.

Trung tâm khách tiết sang trọng ghi dấu những sự kiện quan trọng của cả gia đình.

Tiện nghi đủ đầy

Khải Hoàn Imperial tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 - trục giao thông huyết mạch đang được mở rộng lên 60m, kết nối trực tiếp Vành đai 3, liền kề metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM), dễ dàng di chuyển về trung tâm TP.HCM và khu vực lân cận.

Thêm vào đó, trong bán kính không quá 5km, dự án được bao quanh bởi hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giáo dục và y tế chuẩn quốc tế, tiêu biểu như AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart, sân golf Sông Bé 104ha, bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện Quốc tế Becamex, bệnh viện Quốc tế Columbia ASIA, trường quốc tế Singapore, trường TH–THCS-THPT Đức Trí,… – nơi mọi nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí đều được đáp ứng nhanh chóng.

Với các gia đình thành đạt, đây không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng nâng cao chất lượng sống và đảm bảo môi trường phát triển toàn diện cho con trẻ.

Đặc biệt, Khải Hoàn Imperial không chỉ là nơi an cư, mà còn là tài sản tích lũy giàu tiềm năng. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang dành cho cộng đồng cư dân “chất xám cao” tại Đông Bắc TP.HCM còn hạn chế, tính độc bản của dự án trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy khả năng gia tăng giá trị bền bỉ và thanh khoản cao trên thị trường.