Bentley chính thức có đơn vị phân phối mới tại Việt Nam

(VTC News) -

Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) cho biết đã chính thức tiếp quản đại lý được ủy quyền của Bentley Motors tại Việt Nam từ ngày 27/8/2026.

Pháp nhân trước đây là Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam được đổi tên thành Công ty TNHH Pon Phú Thái Luxury Cars, đồng thời tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ hiện hữu.

Động thái này đưa hoạt động kinh doanh chính thức của Bentley tại Việt Nam vào danh mục vận hành của PPTMG, liên doanh giữa Pon Holdings và Phú Thái Holdings. Tập đoàn cho biết việc tiếp quản nhằm mở rộng hoạt động trong phân khúc ô tô hạng sang và siêu sang tại thị trường Việt Nam.

PPTMG hiện vận hành các thương hiệu ô tô hạng sang Jaguar và Land Rover tại Việt Nam. Liên doanh này kết hợp năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ô tô của Pon Holdings với kinh nghiệm thị trường và năng lực vận hành của Phú Thái Holdings.

Với Bentley, hoạt động chuyển giao không làm gián đoạn các dịch vụ dành cho khách hàng hiện hữu. Chủ xe Bentley tại Việt Nam tiếp tục được cung cấp các dịch vụ, chế độ bảo hành và hỗ trợ hậu mãi trong quá trình chuyển giao.

PPTMG cũng cho biết sẽ duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu của Bentley tại những điểm tiếp xúc với khách hàng.

Bà Anouk van Houwelingen - Tổng Giám đốc Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility.

Bà Anouk Van Houwelingen, Tổng giám đốc PPTMG, cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực vận hành, tăng cường kết nối với khách hàng và xây dựng các tiêu chuẩn bán lẻ ô tô cao cấp nhằm hỗ trợ hoạt động của Bentley tại Việt Nam.

PPTMG là liên doanh giữa Pon Holdings và Phú Thái Holdings, hoạt động trong lĩnh vực phân phối và vận hành ô tô tại Việt Nam. Trong khi đó, Pon Holdings có trụ sở tại Hà Lan, hoạt động tại 32 quốc gia với 11.300 nhân sự và sở hữu hơn 120 công ty thành viên.

Tập đoàn này hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ô tô hạng sang và hiệu năng cao, bán buôn và bán lẻ ô tô.

Phú Thái Holdings Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành của Việt Nam, có hơn 30 năm hoạt động trong các lĩnh vực phát triển thị trường, phân phối, đầu tư và xây dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp quốc tế.