Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê kiến tạo chuẩn mực hệ sinh thái căng da trẻ hoá

(VTC News) -

Tiêu chuẩn y khoa trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại

Trong xu hướng làm đẹp hiện đại, phẫu thuật tạo hình không chỉ là thủ thuật can thiệp nhằm mang lại sự thay đổi bên ngoài, mà là một chuyên ngành ngoại khoa phức tạp đòi hỏi bác sĩ phải am hiểu tường tận về cấu trúc giải phẫu.

Đặc biệt, với các đại phẫu đòi hỏi can thiệp tầng sâu, tay nghề và bản lĩnh của bác sĩ đóng vai trò quyết định đối với sự an toàn và tính tự nhiên của kết quả. Bên cạnh yếu tố con người, hạ tầng y tế đạt chuẩn (phòng mổ vô khuẩn một chiều, thiết bị hiện đại, quy trình cấp cứu sẵn sàng) là nền tảng thiết yếu để bảo vệ sức khỏe khách hàng.

Việc xem nhẹ các tiêu chuẩn y khoa này và lựa chọn can thiệp tại những cơ sở nhỏ lẻ, thiếu kiểm định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các tai biến đáng tiếc.

Dấu ấn 18 năm của Bệnh viện Thẩm mỹ Dr. Hải Lê

Trải qua gần hai thập kỷ, Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê đã khẳng định vị thế y khoa hàng đầu miền Bắc. Khởi nguồn từ khát vọng làm đẹp nhân văn, thương hiệu đã chuyển mình từ mô hình phòng khám lên quy chuẩn bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn chỉnh dưới sự dẫn dắt của ThS.BS Lê Viết Hải.

BV THTM Dr.Hải Lê tổ chức tài trợ sửa mí miễn phí hàng năm.

Bên cạnh các ca phẫu thuật thành công mỗi năm, Dr.Hải Lê còn ghi dấu ấn sâu sắc qua các hoạt động vì cộng đồng. Nổi bật là chương trình phẫu thuật tái sinh miễn phí cho hàng trăm ca mí mắt hỏng do can thiệp sai cách, giúp phái đẹp tìm lại sự tự tin. Cùng với các hoạt động thiện nguyện thường niên, bệnh viện không ngừng bồi đắp giá trị y đức, luôn lấy chữ tâm làm gốc rễ định hướng phát triển.

Tiên phong ứng dụng hệ sinh thái căng da mặt trẻ hóa

Đánh dấu hành trình 18 năm, Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức giới thiệu hệ sinh thái phẫu thuật căng da mặt thế hệ mới vào ngày 17/09 vừa qua.

Đây là bước đột phá mang tính hệ thống, xóa bỏ lối mòn can thiệp rập khuôn bằng việc thiết kế linh hoạt 3 nhóm giải pháp chuyên sâu: phẫu thuật căng da 3 cấp độ can thiệp (Mini SMAS, SMAS nâng cao và Deep Plane), cấy mỡ vi phân Microfat tự thân phục hồi thể tích mô khuyết thiếu, cùng sự hỗ trợ của các công nghệ năng lượng tân tiến như RENUVION J-Plasma và sóng RF Quantum.

Dr.Hải Lê cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn.

Điểm tạo nên sự khác biệt của hệ sinh thái nằm ở kỹ thuật can thiệp sâu vào lớp cơ nâng đỡ bên dưới da (gọi là lớp SMAS). Thay vì kéo căng bề mặt gây đơ cứng, phương pháp này giúp da thả lỏng tự nhiên, duy trì nụ cười và biểu cảm mềm mại.

Mọi thao tác được thực hiện chuẩn xác trong phòng mổ vô khuẩn, giúp bảo vệ tối đa thần kinh cảm xúc và rút ngắn thời gian hồi phục. Đặc biệt, toàn bộ quá trình được thực hiện tỉ mỉ trong phòng mổ vô khuẩn với từng thao tác chuẩn xác, giúp bảo vệ tối đa các dây thần kinh cảm xúc vùng mặt, hạn chế sưng bầm và rút ngắn thời gian hồi phục cho khách hàng.

DV Thanh Hương và diện mạo U40 gây ấn tượng tại sự kiện.

Minh chứng cho sự tin cậy của hệ sinh thái chính là sự đồng hành của diễn viên Thanh Hương trong vai trò đại diện thương hiệu. Trực tiếp trải nghiệm phác đồ cá nhân hóa, Thanh Hương hoàn toàn thuyết phục công chúng bởi gương mặt trẻ trung nhưng cơ mặt vẫn cử động mềm mại, giữ trọn vẹn biểu cảm chân thực khi diễn xuất.

Sự phát triển bền vững đi cùng trách nhiệm với cộng đồng

Kỷ niệm 18 năm đầy tự hào, Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê kiên định định hướng phát triển bền vững: gắn kết năng lực chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng. Bệnh viện liên tục mở rộng hợp tác, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến quốc tế nhằm tối ưu hóa phác đồ điều trị cho người Việt.

Bên cạnh đó, đơn vị cam kết duy trì và nhân rộng các chương trình phẫu thuật tái sinh nhân đạo, hỗ trợ người bị biến chứng thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa tay nghề vững vàng, thiết bị đồng bộ cùng y đức chính là nền tảng để Bệnh viện TM Dr.Hải Lê viết tiếp hành trình phụng sự nhan sắc Việt an toàn, văn minh và trường tồn.