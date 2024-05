Bé gái mắc bệnh lạ, 5 năm nằm viện chưa từng đến trường, cần 2 tỷ chữa bệnh

(VTC News) -

Chị Lê Thị Phương (30 tuổi, thôn Kim Ốc, Xuân Hoà, Thọ Xuân, Thanh Hoá) - mẹ bé Hà My cho biết - con gái 7 tuổi, nặng 13kg, chỉ bằng cân trẻ 1 tuổi, luôn trong trạng thái sốt cao, có khi lên tới 42 độ C. "Con nằm viện điều trị bệnh được 5 năm", chị Phương nói.

Tháng 1/2023, sau nhiều lần xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh của My không thành, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương quyết định gửi mẫu máu của con ra nước ngoài làm xét nghiệm. Kết quả, My bị bệnh dạng sốt Địa Trung Hải, do đột biến gene, suy giảm hệ miễn dịch.

"Đây là căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp tại Việt Nam, hiện chưa có thuốc điều trị", chị Phương nói và cho biết, căn bệnh khiến Hà My chịu nhiều biến chứng.

Cơ thể Hà My tiều tuỵ sau nhiều đợt truyền thuốc.

Cô bé liên tục phải nằm viện điều trị các bệnh lý về nhiễm nấm máu, viêm dạ dày, viêm ruột mãn tính, viêm khớp dạng thấp trẻ em. Hà My bị rối loạn đông máu, nhiễm trùng toàn thân, cơ thể bé gái gầy yếu sau nhiều đợt truyền thuốc.

Để duy trì sự sống cho Hà My, các bác sĩ truyền thuốc sinh học và dùng ức chế miễn dịch liều cao, nhưng thời gian dài con không còn đáp ứng thuốc. Bệnh nặng khiến những đợt ra vào phòng cấp cứu ngày một dày hơn. Cơ thể My luôn sốt cao không hạ, vô cùng nguy kịch.

Cách duy nhất cứu con là tìm tế bào gốc thích hợp, đưa bé ra nước ngoài để ghép, nhưng chi phí cho ca phẫu của Hà My thuật lên tới 2 tỷ đồng, số tiền quá lớn với gia đình nghèo như nhà chị Phương.

Từ ngày con gái ốm, chị Phương phải nghỉ việc đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để điều trị. Trong nhà con trai đầu gửi lại cho chồng chăm sóc, một năm mẹ con gặp nhau chỉ được hai ba lần khi. Thương con trai thiếu tình thương của mẹ nhưng để cứu My, chị Phương bắt buộc phải lựa chọn.

Một năm trở lại đây, cơ thể My yếu ớt, liên tục nằm viện. My sống nhờ truyền nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Để duy trì sự sống cho Hà My, mỗi tháng gia đình chị Phương phải đóng 40 triệu đồng tiền thuốc. Để cứu con trong nhà có gì bán được anh chị đều mang bán, cầm cố, vay mượn, số nợ lên tới 1 tỷ đồng nhưng con bệnh không khỏi.

"Ghép tế bào gốc là hy vọng duy nhất để cứu con", chị Phương bật khóc nói. Chị ước con gái sinh ra trong gia đình có điều kiện, không phải chịu nhiều năm bệnh tật hành hạ, đau đớn như vậy. Chị mong phép màu đến với gia đình, con gái có đủ kinh phí đi nước ngoài chữa bệnh, có thể đến trường như mong ước của con.

Gia đình mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể điều trị bệnh cho con.

Nằm trong vòng tay mẹ, Hà My khẽ lau nước mắt cho mẹ. Cô bé thỏ thẻ nói sẽ cố gắng khoẻ để mẹ không đau lòng.

Mong muốn lớn nhất của Hà My là được đến trường đi học như các bạn. Cô bé ước có cơ thể khoẻ mạnh, về ở cùng bố và anh, không phải nhìn thấy mẹ khóc mỗi ngày.

Ông Hà Văn Bình, Trưởng thôn Kim Ốc xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Phương rất khó khăn. Hai vợ chồng làm công nhân, thu nhập thấp. Từ ngày con gái thứ 2 mắc bệnh lạ, chị Phương nghỉ việc đưa con đi điều trị, chỉ còn chồng đi làm lương ít ỏi 6 triệu đồng/tháng nuôi cả gia đình.

Do con gái mắc bệnh hiếm nên gia đình chị Phương đã phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Ông Bình mong các nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh này, giúp đỡ để bé được chữa trị.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình cháu Lê Hà My xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24031 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.