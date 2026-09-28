Bé 20 ngày tuổi bị bỏ rơi tại một tịnh thất ở Gia Lai cùng lá thư viết tay

Ngày 28/9, UBND xã Cát Tiến tỉnh Gia Lai thông tin, hiện địa phương phát đi thông báo chính thức tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của một bé khoảng 20 ngày tuổi, bị bỏ rơi tại một tịnh thất trên địa bàn.
Trước đó vào khoảng 17h00 ngày 8/8, người dân địa phương phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại tịnh thất Pháp Hải (thuộc thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) đã thông báo lên chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương mô tả, bé gái khoảng 20 ngày tuổi, được quấn cẩn thận trong chiếc khăn màu vàng cam và đặt bên trong một thùng giấy carton kích thước khoảng 30cm x 60cm, kèm theo một lá thư viết tay với nội dung:
“Kính gửi Sư cô Viên Ý, tôi xin trình bày với Sư cô về hoàn cảnh của mình như sau. Hiện tại tôi đang gặp khó khăn cùng cực về vấn đề sức khỏe và gia đình không đủ khả năng để nuôi dưỡng con. Con tôi sinh ngày 17/7/2026, thương con, vì muốn con sống trong môi trường bình an, được che chở, được nuôi dưỡng.
Xin Sư cô đón nhận và nuôi dưỡng cháu, tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của Sư cô.”
Ngay sau khi phát hiện, cháu bé đã được hỗ trợ y tế và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai lúc 10h ngày 9/8 trong tình trạng suy hô hấp. Nhờ sự tận tình điều trị và chăm sóc tích cực của các bác sĩ, hiện tại sức khỏe của bé đã hồi phục hoàn toàn và đi vào ổn định.
Hiện UBND xã Cát Tiến phát thông báo chính thức tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của cháu bé. Sau thời hạn trên, nếu không có người thân đến nhận, UBND xã Cát Tiến sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, đồng thời giải quyết phương án tạm giao nuôi dưỡng hoặc đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo đúng quy định.
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