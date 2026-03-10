Bắt kẻ giật dây chuyền vàng của thiếu nữ ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 10/3, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm được xác định là Kim Thân (SN 1995, ngụ TP.HCM).

Nghi phạm Kim Thân bị công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, ngày 20/2, Thân đi câu cá về. Đi trên đường, người này phát hiện một thiếu nữ đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau đó, thân chạy xe bám theo nạn nhân, chờ đến đoạn đường vắng rồi áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ thiếu nữ.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét, xác minh và bắt giữ Kim Thân.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, cũng tại TP.HCM, một nam thanh niên cướp giật điện thoại của nữ sinh rồi trốn ra khu vực đảo Thạnh An.

Cụ thể, tối 17/2 (mùng 1 Tết), em L.T.T.M. (16 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) lái xe máy điện đến một quán nước trên đường Dương Bá Trạc. Trong lúc ngồi trên xe chờ mua nước và sử dụng điện thoại, M. bị một thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Chánh Hưng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua rà soát, công an xác định Nguyễn Thành Tài có liên quan đến vụ việc. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi nơi cư trú nhằm tránh sự truy bắt.

Tiếp tục mở rộng truy xét, đến ngày 19/2, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Tài khi đang lẩn trốn tại xã Thạnh An.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai do thấy bị hại sử dụng điện thoại có giá trị nên nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, đối tượng đã bán chiếc điện thoại với giá 10 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thu hồi tài sản, trao trả lại cho bị hại.