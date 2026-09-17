Bắt nữ nghi phạm gốc Việt bị FBI truy nã: Bộ Ngoại giao lên tiếng

(VTC News) -

Chiều 17/9, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về việc FBI Houston cho biết một trong những đối tượng lừa đảo bị truy nã là Emily Thái đã bị bắt tại Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết câu hỏi sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo truyền thông Mỹ, Emylee Thai, còn được biết đến với các tên Kelsey Tan, Thu Anh Thai và Kimberly Le-Thai, bị truy nã với nhiều cáo buộc liên bang liên quan đến đường dây gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm cáo buộc âm mưu lừa đảo hay âm mưu nhận tiền “lại quả”.

FBI cũng cáo buộc Thai vi phạm các điều kiện tại ngoại và can thiệp vào thiết bị giám sát GPS trong thời gian đối mặt với các cáo buộc.

Thông tin truy nã đối tượng Emily Thai. (Ảnh: KHOU)

Việt Nam và Mỹ từng phối hợp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã liên quan vụ giết hai người tại Houston, Texas, hồi tháng 1/2023. Polie Phan bị bắt tại TP.HCM ngày 22/6, còn Jaiden Nguyen bị bắt hai ngày sau tại Đắk Lắk, theo Lệnh truy nã Đỏ của INTERPOL. Chiến dịch truy bắt kéo dài 4 tháng, có sự tham gia của Bộ Công an Việt Nam, cảnh sát Houston và các cơ quan Mỹ. Hai người sau đó được di lý về Mỹ.

Tháng 10/2019, công an Việt Nam phối hợp cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm ấu dâm. Cảnh sát Tư pháp Mỹ khi đó cử chuyên cơ đến sân bay Nội Bài để tiếp nhận, di lý về nước hai công dân Mỹ bị truy nã gồm Wade Astle (sinh năm 1974) về tội xâm hại tình dục trẻ em, còn Hammmett Andrew (sinh năm 1989) bị truy nã liên quan sản xuất, phân phối, mua bán hoặc tàng trữ ma túy. Lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và bắt Astle tại TP.HCM, Andrew tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các vụ việc cho thấy hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.