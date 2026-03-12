Bắt kẻ 'nổ' quen biết có thể chạy án, lừa chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Văn Toán (sinh năm 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, trong một lần đến nhậu tại nhà bạn ở phường Phú Yên, Toán nghe thấy anh D.V.B. (sinh năm 1993, trú khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên) lo lắng vì bị cơ quan công an triệu tập, điều tra liên quan đến vụ trộm cá cảnh huyết long tại cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa.

Trần Văn Toán tại cơ quan công an.

Biết chuyện, Toán nảy sinh ý định lừa đảo nên nói dối mình quen biết chủ cửa hàng cá cảnh và có thể dàn xếp để người bị hại rút đơn tố giác, giúp anh B không bị xử lý. Tin lời, anh B nhiều lần chuyển tiền cho Toán, tổng cộng 31,5 triệu đồng. Số tiền này sau đó bị Toán sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý hình sự về hành vi trộm cắp, anh B mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, trong năm 2025, Trần Văn Toán nhiều lần “nổ” rằng quen biết người làm việc trong các cơ quan Nhà nước, có thể làm giấy tờ “chạy” nghĩa vụ quân sự, “chạy án”… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là nạn nhân của Trần Văn Toán liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), địa chỉ 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến; gặp điều tra viên Đại úy Nguyễn Thanh Tùng (SĐT: 077.357.4448) để trình báo và giải quyết.