Bất ngờ danh sách tập đoàn thu trên 100.000 tỷ từ đầu năm

Giữa bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét của nền kinh tế Việt Nam. Doanh thu và lợi nhuận của nhiều tập đoàn lớn đồng loạt cải thiện, phản ánh sức chống chịu tốt hơn của khu vực doanh nghiệp trong nước trước biến động khó lường của thế giới.

Dữ liệu tổng hợp từ các báo cáo tài chính cho thấy bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết đã sáng sủa hơn so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt là ở nhóm tập đoàn đầu ngành thuộc các lĩnh vực trụ cột như dầu khí, thép, bán lẻ, năng lượng và bất động sản. Một số “ông lớn” không chỉ lấy lại đà tăng trưởng doanh thu mà còn ghi nhận biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt.

Doanh nghiệp đầu ngành lấy lại đà tăng trưởng

Thống kê cho thấy trong nhóm doanh nghiệp phi tài chính, có tới 10 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trên 50.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Dẫn đầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) với doanh thu thuần hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với doanh thu hơn 169.500 tỷ đồng, tăng 34%. Đáng chú ý, một thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup là Vinhomes (HoSE: VHM) cũng góp mặt trong top 10 với doanh thu thuần hơn 51.100 tỷ đồng sau 9 tháng, phản ánh khả năng phục hồi của thị trường bất động sản nhà ở trong năm nay.

Ngoài 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, danh sách doanh nghiệp có doanh thu vượt 100.000 tỷ đồng còn có Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) với 119.900 tỷ; Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) thu 104.000 tỷ; và Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) thu 113.600 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đại diện cho những lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế, từ sản xuất thép, năng lượng cho đến bán lẻ.

Cơ cấu top 10 doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu lớn nhất cũng thể hiện bức tranh kinh tế đa dạng khi có tới 3 doanh nghiệp dầu khí (Petrolimex, PV Gas và Lọc hóa dầu Bình Sơn), 2 doanh nghiệp bất động sản (Vingroup, Vinhomes), 2 doanh nghiệp hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet), 2 doanh nghiệp bán lẻ - phân phối (Thế Giới Di Động, Masan) và một doanh nghiệp sản xuất vật liệu (Hòa Phát).

Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu, nhiều doanh nghiệp còn cho thấy hiệu quả sinh lời được cải thiện rõ rệt từ đầu năm nay. Trong 9 tháng đã qua, có tới 17 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế trên 10.000 tỷ đồng.

Khối ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò “xương sống” của nền kinh tế khi chiếm tới 7 vị trí trong top 10. Ba doanh nghiệp còn lại đều thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Vingroup, Vinhomes và CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UPCoM: VEF).

Trong đó, Vingroup đạt lợi nhuận trước thuế gần 15.200 tỷ đồng, xếp thứ 10 toàn thị trường. Vinhomes đứng ngay phía trên với lợi nhuận trước thuế 18.300 tỷ, còn VEFAC gây chú ý khi ghi nhận mức lãi gần 19.300 tỷ sau 9 tháng, đứng thứ 7.

Ở nhóm ngân hàng, Vietcombank tiếp tục "cô đơn" trên đỉnh lợi nhuận với khoản lãi trước thuế 33.123 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 5% so với cùng kỳ. VietinBank ghi nhận bước nhảy vọt ấn tượng với mức tăng 51%, đạt 29.535 tỷ lãi trước thuế. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 6.552 tỷ đồng, tăng tới 62%.

VPBank cũng là điểm sáng khi lợi nhuận trước thuế đạt 20.396 tỷ đồng sau 9 tháng năm nay, tăng 47%.

Bên cạnh đó, các ngân hàng lớn khác như BIDV, MB, Techcombank hay ACB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu về kết quả lợi nhuận, góp phần tạo nên bức tranh tăng trưởng đồng đều của toàn ngành.

Nhiều “ông lớn” bứt phá ngoạn mục

Xét về tốc độ tăng trưởng, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ nét, nhưng cũng không thiếu những cái tên tạo nên cú bứt phá ngoạn mục.

Dẫn đầu toàn thị trường là VEFAC với tăng trưởng lợi nhuận trên 5.700% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn đến từ hoạt động chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate từ quý I.

Bên cạnh VEFAC, có 4 doanh nghiệp khác cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận vượt 1.000%, gồm Chứng khoán Phú Hưng (+4.433%), Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (+4.403%), Navico (+1.225%), và Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (+1.072%). Đây đều là những trường hợp hiếm hoi khi biên lợi nhuận mở rộng mạnh nhờ doanh thu cải thiện và chi phí đầu vào giảm rõ rệt.

Xét theo ngành nghề, top 10 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất thị trường Việt Nam gồm 3 doanh nghiệp bất động sản (VEFAC, Hodico, Saigontel), 2 công ty chứng khoán (Phú Hưng, LPBS), 2 doanh nghiệp thủy sản (Navico và Caseamex), một doanh nghiệp điện (NT2), một ngân hàng (ABBank) và một doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong lĩnh vực ôtô - bất động sản (Hoàng Huy).

Trong nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn (lãi trước thuế trên 1.000 tỷ đồng), Gelex Electric (HoSE: GEE) nổi lên với khoản lãi trước thuế hơn 3.500 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 162% so với cùng kỳ.

Công ty mẹ của Gelex Electric - Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) - cũng ghi nhận kết quả tích cực khi lợi nhuận trước thuế tăng 52% đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Diễn biến đồng pha tăng trưởng giữa công ty mẹ và công ty con đang củng cố vị thế của hệ sinh thái Gelex trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng điện tại Việt Nam.

Xếp ngay sau về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) với mức tăng 94%. Tập đoàn cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá bán mủ cao su duy trì ổn định, cùng với mảng khu công nghiệp đóng góp tích cực.

Đáng chú ý, Viettel Global (UPCoM: VGI) là doanh nghiệp duy nhất có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng góp mặt trong top 10 tăng trưởng cao nhất. Trong 9 tháng năm nay, đơn vị phụ trách đầu tư và kinh doanh tại nước ngoài của Tập đoàn Viettel đạt lãi hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 74%. Tính riêng quý III, Viettel Global lãi gấp 4 lần cùng kỳ lên 5.268 tỷ đồng, lập kỷ lục mới về lợi nhuận hàng quý kể từ khi thành lập.

Trong nhóm bán lẻ, Thế Giới Di Động của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài ghi nhận doanh lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.100 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 62%. Đây là kết quả khả quan sau giai đoạn tái cơ cấu mảng Bách Hóa Xanh và tối ưu vận hành chuỗi cửa hàng điện thoại, điện máy.

Trong khi đó, Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quốc tiếp tục cho thấy sức bật từ các mảng kinh doanh cốt lõi dù doanh thu giảm nhẹ 3%. Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn tăng 55% lên hơn 5.200 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cải thiện biên lợi nhuận tại WinCommerce, Masan MeatLife và Phúc Long, cùng với đóng góp tích cực từ Techcombank và khoản thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Dù mảng hàng tiêu dùng Masan Consumer (MCH) đang trong quá trình hoàn thiện mô hình phân phối mới và chi phí tài chính có tăng nhẹ, hiệu quả tổng thể vẫn được cải thiện rõ rệt.