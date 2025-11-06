Doanh nghiệp ngành thép cần lưu ý gì trong vụ kiện phòng vệ thương mại?

(VTC News) -

Từ năm 2004 đến tháng 8/2025, ngành thép Việt Nam đã đối mặt 86 vụ kiện phòng vệ thương mại từ nước ngoài, chiếm hơn 30% tổng số vụ liên quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Các vụ việc chủ yếu gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ và chống lẩn tránh thuế, trong đó Hoa Kỳ dẫn đầu, tiếp đến là Malaysia, Canada, Thái Lan, Ấn Độ, EU, Indonesia, Mexico và các nước khác.

Trước việc EU và Mỹ siết chặt bảo hộ ngành thép để đối phó dư thừa công suất, cùng hàng loạt rào cản thương mại mới, từ năm 2026 EU sẽ áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), cắt gần một nửa hạn ngạch nhập khẩu thép và tăng thuế vượt hạn ngạch lên tới 50%. Doanh nghiệp thép Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất, từ công nghệ đến tính minh bạch và bền vững, để tránh rơi vào vòng xoáy bảo hộ kéo dài.

Trước xu hướng gia tăng các vụ điều tra phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đã chủ động triển khai nhiều chương trình thiết thực như xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nhằm bảo vệ doanh nghiệp thép trong nước, Bộ Công Thương đã áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Biện pháp này ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ sản xuất nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và thúc đẩy tiêu thụ thép Việt Nam, góp phần ổn định và phát triển bền vững ngành thép.