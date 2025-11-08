Vì sao nhiều doanh nghiệp 'lấn sân' sang bất động sản công nghiệp?

(VTC News) -

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) chính thức công bố định hướng phát triển khu công nghiệp.

Động thái này nối tiếp sau thương vụ HDC mua thêm 400.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế lên 43,55%. Doanh nghiệp xây lắp này hiện đang đầu tư phát triển các khu công nghiệp Phú Bài 1 và 2, bên cạnh lĩnh vực vật liệu xây dựng và cho thuê bất động sản.

Không chỉ HDC, một “gương mặt thân quen” khác trong ngành bất động sản nhà ở – Công ty Cổ phần Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (SGR) – cũng đánh tiếng về kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực khu công nghiệp.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ 2025, ông Đặng Văn Phúc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực của SGR cho biết doanh nghiệp đã âm thầm tìm hiểu nhiều địa phương trong hai năm qua và đang có chủ trương rõ ràng để gia nhập cuộc chơi bất động sản công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp lấn sân sang bất động sản công nghiệp.

Tập đoàn Hòa Phát cũng đã chuyển dịch chiến lược đa ngành và mở rộng sang bất động sản công nghiệp. Tập đoàn mới được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp Hoàng Diệu tại Hải Phòng, quy mô khoảng 245 ha, vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng. Tính đến quý II/2025, tổng quỹ đất khu công nghiệp của Hòa Phát đạt hơn 2.000 ha trải dài ở nhiều địa phương.

Tập đoàn Vingroup cũng bước chân vào con đường khu công nghiệp khi triển khai các dự án lớn ở Hải Phòng và Hà Tĩnh. Trong đó khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) có quy mô 965 ha, tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng. Mục tiêu phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án về năng lượng, công nghệ cao, điện tử, viễn thông, vật liệu mới, năng lượng sạch. Hai khu công nghiệp khác ở Hải Phòng có diện tích gần 500 ha và tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Gần đây nhất, GP.Invest – nhà phát triển bất động sản nhà ở có tiếng tại Hà Nội – cũng gia nhập làn sóng này khi công bố đầu tư cụm công nghiệp Thái Tân (Nam Sách, Hải Dương) với quy mô khoảng 75ha, tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Thực tế, bất động sản công nghiệp cũng đang đem lại doanh thu tốt cho các doanh nghiệp. Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco đạt doanh thu thuần 1.238 tỷ đồng, tăng 299% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong quý III, doanh nghiệp đón nguồn thu hơn 636 tỷ đồng từ việc cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, đóng góp 30% tổng doanh thu.

CBRE Việt Nam cũng đánh giá thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong cả năm ngoái và quý đầu năm nay ghi nhận hiệu suất tốt. Nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, tỉ lệ lấp đầy đạt 80% ở miền Bắc và 89% ở miền Nam.

Nhiều tiềm năng phát triển

Đánh giá về triển vọng của bất động sản công nghiệp, ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh tại OneHousing cho biết, với việc Chính phủ đã thống nhất đặt mục tiêu 2025 và lộ trình từ nay đến 2030 là nâng mức thu nhập bình quân đầu người, thì ngoài bất động sản thương mại, bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp cũng là một mảng rất màu mỡ.

Bất động sản công nghiệp còn nhiều tiềm năng.

Ông cũng đánh giá khi Việt Nam thu hút được về quy mô, chất lượng của nguồn vốn FDI, thì rất nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam và chỉ cần một tập đoàn lớn đầu tư sẽ kéo theo những công ty "ăn theo" các tập đoàn đó.

“Tôi có không ít bạn đã và đang triển khai khu công nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang. Họ cứ xây dựng xong là có đối tác từ Hong Kong, Trung Quốc đến hỏi thuê với mức giá tốt. Tôi nghĩ rằng, đây là một tín hiệu tuyệt vời, bởi khi bất động sản khu công nghiệp phát triển tốt có thể tạo ra công ăn việc làm cho người dân. Đồng nghĩa, người dân có thu nhập để mua nhà, đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cũng đánh giá, thời gian qua, sự phát triển hạ tầng giao thông đã thúc đẩy phân khúc bất động sản công nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nguồn vốn FDI tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ khiến cuộc đua bất động sản khu công nghiệp tiếp tục nóng trong năm nay.

Cũng theo ông Đính, Việt Nam cũng đang xây dựng lộ trình phát triển để vươn lên trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu, nhằm đảm bảo vị thế thu hút vốn FDI. Các vấn đề pháp lý liên quan đến khu công nghiệp cũng được quy định cụ thể sẽ tạo thêm dư địa phê duyệt quỹ đất; Quy hoạch sử dụng đất của nhiều tỉnh, thành phố cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Nút thắt về pháp lý đang dần nới lỏng sẽ tạo tiền đề cho nguồn cung mới được phê duyệt trong 2 năm tới.

"Trong bối cảnh nhu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gia tăng, cuộc đua mở rộng nguồn cung khu công nghiệp của các chủ đầu tư dự báo còn diễn ra mạnh mẽ trong tương lai", ông Đính nhận định.

Bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nói: nguồn cung đất công nghiệp năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng với sự nâng cao chất lượng nhờ các khu công nghiệp mới và dự án mở rộng tại các dự án hiện hữu.

Giai đoạn 2024 - 2027, Việt Nam dự kiến có khoảng 15.200 ha nguồn cung đất công nghiệp, hơn 6.000.000 m² tổng nguồn cung kho xưởng. Song song với sự gia tăng nguồn cung, nguồn cầu cũng sẽ tăng trưởng tích cực với trợ lực từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, làn sóng dịch chuyển China+1 và quá trình thực hiện cam kết thương mại.

Trong đó, nhu cầu tập trung phần lớn ở ngành sản xuất, logistics và công nghệ cao trên nền tảng thu hút có chọn lọc. Hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp cũng được đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi xanh.

"Bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục là "ngôi sao" của năm", bà Miền nhận định.