Bắt giữ thanh niên tông gãy chân Đại úy CSGT ở Hải Phòng

(VTC News) -

Khoảng 11h03 ngày 5/10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km104+700 Quốc lộ 5, thuộc phường Đông Hải, TP Hải Phòng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện N.S.H. (SN 1999, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển xe máy BKS 15G1-378.98, chở H.V.D. (SN 1999, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) đi sai làn đường.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, lãnh đạo các phòng Tổ chức cán bộ, CSGT và chỉ huy Đội CSGT số 3 thăm Đại úy Vũ Sơn Tùng tại bệnh viện.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, N.S.H. không chấp hành mà cố tình lao xe máy vào Đại úy Vũ Sơn Tùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, khiến Đại úy Tùng ngã ra đường, gãy xương cẳng chân và trật khớp cổ chân phải.

Tổ công tác khống chế 2 người, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý; đồng thời đưa Đại úy Vũ Sơn Tùng đến bệnh viện phẫu thuật cấp cứu.

Ngày 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đến thăm, tặng quà và động viên Đại úy Vũ Sơn Tùng, người bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Tại buổi thăm, Đại tá Nguyễn Đức Thìn cùng lãnh đạo các phòng Tổ chức cán bộ, CSGT và Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật của tổ công tác và cá nhân Đại úy Vũ Sơn Tùng; đồng thời động viên Đại úy Tùng yên tâm điều trị, sớm trở lại công tác.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ, bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.