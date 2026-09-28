Bắt giam người tổ chức livestream cùng Bùi Thị Măng xúc phạm Quốc kỳ

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, người trước đó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt 1 năm tù về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.

Nguyễn Thị Ngọc (đứng giữa) - người chủ động livestream cuộc trò chuyện với Bùi Thị Măng trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an Điện Biên).

Theo cơ quan điều tra, ngày 10/2/2026, Nguyễn Thị Ngọc sử dụng điện thoại gọi video cho Bùi Thị Măng (SN 1983, trú phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên).

Trong cuộc trò chuyện, Ngọc sử dụng tài khoản Facebook “Ngoc Nguyenthi” phát trực tiếp toàn bộ nội dung lên mạng xã hội. Buổi livestream kéo dài 1 giờ 20 phút 53 giây.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình trao đổi, Nguyễn Thị Ngọc chủ động đưa ra câu hỏi, gợi mở các nội dung để Bùi Thị Măng trả lời, đồng thời trực tiếp phát cuộc trò chuyện trên Facebook cá nhân.

Cơ quan điều tra cho rằng nội dung được phát trực tiếp có nhiều thông tin bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật; xúc phạm danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ nhận, xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam và cờ Đảng; đồng thời vu khống, xúc phạm Nhà nước Việt Nam, lực lượng Công an Nhân dân và Công an tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngày 6/2/2026, Bùi Thị Măng bị cáo buộc tháo Quốc kỳ do Tổ dân phố 11, phường Mường Thanh treo tại nhà rồi dùng bật lửa đốt.

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Măng về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.

Ngày 29/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử và tuyên phạt Bùi Thị Măng 1 năm tù về tội danh trên.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra tiếp tục thu thập tài liệu liên quan đến việc Bùi Thị Măng sử dụng Facebook đăng tải, chia sẻ các nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Măng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 11/9, cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc về cùng tội danh.

Ngày 13/9, lực lượng chức năng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét người và nơi ở của Nguyễn Thị Ngọc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 1 thiết bị livestream, 1 sổ ghi chép cá nhân cùng một số tài liệu liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của những người liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.