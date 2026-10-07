Bắt giam người phụ nữ ép con của người tình uống thuốc diệt chuột

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Công an làm việc với Bùi Thị Hạnh. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Ngay sau khi nhận báo cáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Tam Thanh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Thị Hạnh là người liên quan trực tiếp đến vụ việc nên tiến hành triệu tập. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hạnh quanh co chối tội nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ sắc bén cùng kết quả giám định, người phụ nữ này đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm. Trong quá trình qua lại, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 29/9, xuất phát từ mâu thuẫn này, Hạnh lấy thuốc diệt chuột pha vào nước rồi ép con trai của anh Đông là cháu N.T.C (SN 2014) uống.

Cháu C. sau đó được người thân kịp thời đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé bước đầu đã ổn định.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo người dân cần bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng đối thoại hoặc nhờ chính quyền can thiệp; tuyệt đối không dùng bạo lực giải quyết khúc mắc, tránh để trẻ em trở thành đối tượng bị trả thù, trút giận.

Khi phát hiện trẻ có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị đe dọa, gia đình cần lập tức đưa trẻ đến nơi an toàn và báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Ngoài ra, các loại hóa chất độc hại, thuốc diệt chuột cần được cất giữ cẩn trọng, tránh xa tầm với của trẻ nhỏ.