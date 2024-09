Bắt giam 12 thanh thiếu niên trả thù bằng dao, gây thương tích 25% cho nạn nhân

(VTC News) -

Sáng 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam: Phạm Minh Thà, Phạm Nguyễn Duy, Nguyễn Quất Việt, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Nhân Nghĩa, Mai Chí Bình, Võ Văn Bình Dương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Phúc Hậu, Lê Trường An và Ngô Tấn Vỹ để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, Cơ quan Công an đã khởi tố cùng tội danh và bắt giam: Phạm Quốc Thái, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Vũ Hà, Phan Bảo Anh, Huỳnh Chí Nguyên. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Chí Kiệt, Huỳnh Nam Thành và Lê Hữu Nhân.

Nhóm người bị bắt giam.

Theo Công an, những đối tượng trên có độ tuổi từ 15 đến 20, cùng trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Phạm Quốc Thái và anh em Đoàn Văn Triệu Em.

Vào tối 24/1, Thái kể lại mâu thuẫn này cho 19 thanh thiếu niên khác và rủ cả nhóm đi tìm Triệu Em để trả thù. Nhóm này đồng ý tham gia và chuẩn bị 9 cây dao tự chế, đeo khẩu trang, sử dụng xe mô tô đã che biển số, cùng nhau đi tìm đối phương.

Khi phát hiện nhóm của Thái tiến đến với nhiều hung khí, nhóm của Triệu Em nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, Lê Hoàng Vũ (SN 2008) không kịp thoát và bị nhóm của Thái tấn công bằng dao và đánh đập, gây thương tích 25%. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ án đang được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra và làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Trước đó, hôm 25/9, Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt giam Bùi Hữu Vũ (SN 1980, Cần Thơ) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra, ngày 23/3/2022, Vũ mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Văn Đức (chú vợ) để vay 500 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị The (An Giang). Đến ngày 20/7/2024, Vũ còn nợ bà The 300 triệu đồng. Khi ông Đức đòi lại giấy, Vũ yêu cầu bà The trả lại nhưng bị từ chối.

Bực tức, Vũ mang xăng đến nhà bà The, tạt xăng lên người và định châm lửa nhưng không thành. Người dân đã can ngăn, sau đó Vũ ra đầu thú.