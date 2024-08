Tuyên án tử hình kẻ giết người cướp của rồi lẩn trốn trong rừng ở Long An

(VTC News) -

Ngày 16/8, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tại phiên tòa, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tâm khai do bị chủ nợ đòi 40 triệu đồng và đe dọa tính mạng cả gia đình nên khi thấy nạn nhân một mình trong quán đã nảy sinh ý định cướp xe.

Nguyễn Thanh Tâm thời điểm bị bắt. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, Tâm là con út trong gia đình có 2 anh em tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Học hết lớp 1, bị cáo nghỉ học, khi lớn lên Tâm không có công việc ổn định nên thường xuyên nợ nần.

Trưa 6/1, Tâm đi tới quán cà phê trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Thời điểm này trong quán chỉ có nữ nhân viên N.T.H.C. (SN 1993).

Ít phút sau, Tâm vờ nói chuyện để đánh lạc hướng chị C. Sau khi chị này quay lưng, Tâm đâm vào người khiến nạn nhân trọng thương.

Nạn nhân hô hoán tìm cách bỏ chạy thì Tâm chém chị C. gục xuống. Hắn lấy xe SH rồi nổ máy rời khỏi quán. Trong lúc di chuyển, Tâm biết công an sẽ lần theo dấu vết của mình nên lái xe chạy về tỉnh Long An.

Trước khi gây án, Tâm đã tìm hiểu địa bàn và lên kế hoạch rất chi tiết. Cụ thể, Tâm đã cất giấu 1 bộ quần áo khác ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Sau khi gây án và cướp được tài sản, Tâm quay về đây để thay đồ rồi di chuyển về Long An.

Tâm không di chuyển bằng đường lớn và không dám vào nhà dân vì sợ bị phát hiện. Tâm vứt xe và đi bộ qua khu vực rậm rạp cây cối rộng khoảng 50ha để lẩn trốn.

Trong 3 ngày lẩn trốn ở Long An, Tâm chỉ ở quanh khu vực cánh đồng chanh, cây cối um tùm, hái ổi ăn, uống nước dừa để cầm cự.

Sau khi bắt, tại cơ quan điều tra, Tâm đã thừa nhận hành vi giết người cướp xe máy và 2 triệu đồng tiền mặt.