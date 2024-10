Bão Trà Mi tấn công Philippines, 92 khu vực bị ngập lụt

Tờ Philippine Daily Inquirer trích dẫn báo cáo mới nhất hôm nay (23/10) của Cơ quan quản lý khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines (Pagasa) cho hay, vị trí tâm bão Trà Mi (tên địa phương là bão Kristine) đang cách thành phố Baler, thủ phủ tỉnh Aurora khoảng 310 km về phía đông và cách thành phố Infanta thuộc tỉnh Quezon 310 km về phía đông đông bắc.

Vị trí của bão Trà Mi lúc 8h ngày 23/10. (Ảnh: Philippine Daily Inquirer)

Theo Pagasa, bão Trà Mi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 85 km/h và tốc độ gió giật trong bão có thể lên tới 105 km/h. Các chuyên gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, Philippines dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng biển động rất mạnh, sóng cao từ 2,5 - 6,5 m kèm mưa dông và lốc xoáy nguy hiểm. Lũ lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở các vùng trũng thấp do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ.

Bão Trà Mi khiến nhiều khu vực ở Philippines ngập lụt. (Nguồn: GMAnews)

Pagasa khuyến nghị mọi tàu thuyền, người dân và khách du lịch nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc ở lại các bến cảng. Hàng trăm hành khách đang bị mắc kẹt ở một số cảng biển do tàu thuyền hủy chuyến trên đảo Luzon. Chính quyền đã điều động các lực lượng an ninh, y tế và cứu hộ đến các bãi biển, khu nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho du khách dịp nghĩ lễ "Undas" (Ngày của người đã khuất) sắp tới.

Các quan chức chuyên trách ứng phó thảm họa khuyến cáo, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vì tác động toàn diện của thiên tai đối với những địa phương ​​cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ như tỉnh Isabela trong ngày 23/10 hoặc ở tỉnh Aurora vào ngày 24/10.

Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng phá hỏng đường ở thành phố Tiwi thuộc tỉnh Albay, Philippines, ngày 22/10. (Ảnh: Philippine Daily Inquirer)

Trong báo cáo cập nhật lúc 8h sáng 23/10, Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines (NDRRMC) thống kê, tổng cộng 382.020 người thuộc 77.910 hộ gia đình đang chịu tác động của thời tiết xấu khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Gần một nửa trong số này đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đang cư trú trong 306 trung tâm sơ tán trên toàn quốc.

Giao thông đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lũ lụt ở thành phố Makilala, tỉnh Cotabato, Philippines. (Ảnh: Philippine Daily Inquirer)

NDRRMC đang giám sát 92 khu vực bị ngập lụt khắp toàn quốc. Nhà chức trách cũng đang xác thực thông tin đã có một người đã bị thương trong thiên tai.

Theo Cục Hàng không dân dụng Philippines, hơn 20 chuyến bay ở Luzon và Visayas hôm 22/10 đã bị hủy, ảnh hưởng đến hơn 1.000 hành khách.

Bộ Giáo dục Philippines thống kê, hơn 17.000 trường học với tổng cộng 7,38 triệu học sinh ở 12 khu vực đã phải tạm dừng các lớp học trực tiếp tại trường để phòng chống thiên tai. Ít nhất 4 trường công lập bị nước lũ nhấn chìm.

Trà Mi là cơn bão nhiệt đới thứ 11 càn quét Philippines tính từ đầu năm nay. Nhiều cơ quan khí tượng trong khu vực và quốc tế dự báo bão Trà Mi có thể tăng cấp thành bão cuồng phong và đi vào Biển Đông sau khi ra khỏi Khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 25/10.