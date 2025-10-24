Bão tan, mưa giảm, người dân ven biển TP Huế vẫn bì bõm trong nước lũ

Video: Bão tan, mưa giảm dân phố ven biển TP Huế vẫn sống chung với lũ

Sau khi bão số 12 tan, mưa giảm, một số địa phương ở TP Huế nước bắt đầu rút thì người dân ở tổ dân phố Tân Lập (phường Thuận An) vẫn đang vật lộn với lũ do triều cường gây ra.

Theo người dân địa phương, đây là ngày thứ 4 liên tiếp họ phải sống chung với nước lũ.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News , chiều 24/10, tại tổ dân phố Tân Lập vẫn còn ngập, có nơi gần 1 mét. Nước lũ cuốn theo lượng lớn rác, xác động vật chết từ cửa biển và các vùng xung quanh về gây ô nhiễm, bốc mùi.

Nước tràn vào nhà, các hộ dân phải kê cao tài sản, giường, tủ và sống chung với lũ nhiều ngày qua.

Thuyền là phương tiện duy nhất để người dân tổ dân phố Tân Lập đi lại, buôn bán.

"Triều cường khiến nước biển dâng cao, tràn vào khu dân cư từ ngày 20/10, gây ngập úng nhiều nơi. Có ngày nước dâng cao đến 1,5 - 2 mét. Hiện nước xuống nhưng còn chậm. Nước ngập khiến đời sống đảo lộn, muốn ra ngoài thì phải có thuyền hoặc phải lội lụt...", người dân tổ dân phố Tân Lập chia sẻ.

Người không có thuyền phải dùng tấm xốp lớn để đi qua những đoạn đường ngập.

Các Shipper dùng thuyền giao hàng cho những hộ dân bị nước lũ bủa vây.

Bà Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, trú Tổ dân phố Tân Lập) cho biết, nước dâng lên xuống tuỳ theo thủy triều. Ngập lụt khiến giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều người phải hoặc chèo ghe hoặc lội bì bõm đi mua lương thực.

Theo người dân địa phương, cứ buổi trưa và đêm, thủy triều lên cao, nước lại dâng tràn vào nhà.

Mặc dù chủ động kê cao tài sản nhưng nước lên nhanh và cao hơn dự kiến khiến nhiều đồ đạc, xe cộ của người dân vẫn bị ngâm trong nước.

Lãnh đạo UBND phường Thuận An cho biết, địa phương chủ động rà soát, di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn. Riêng tổ dân phố Tân Lập có 265 hộ với 1.160 nhân khẩu, hiện còn khoảng 65 hộ (87 khẩu) đang bị ngập.

Nhiều tỉnh lộ ở TP Huế vẫn ngập sâu



Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, tính đến 11h ngày 24/10, mưa lớn khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 49 đoạn qua phường Phong Dinh bị ngập từ 0,1 - 0,45 mét. Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương (Km 23 + 800) với chiều dài 14 mét và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn trên các tỉnh lộ 1; 2; 3; 4; 6; 8A; 8B; 10A; 10E; 12C; 14E; 16; 17; 17B; 19; 21; 25B của TP Huế ngập sâu từ 0,2 - 1,5 mét. Các đường đô thị các phường trung tâm thành phố như Phan Huy Chú; Lê Văn Hưu; Đào Trinh Nhất; Hồng Chương; Phan Anh; Văn Tiến Dũng; Lại Thế; Nguyễn Đình Bảy; Nguyễn Lộ Trạch; Trần Nguyên Hãn; Tuệ Tĩnh; Nguyễn Chí Diểu; Nguyễn Hữu Cảnh... ngập trung bình từ 0,2 - 0,4 mét.

Dự báo, từ 24/10 - sáng 26/10, tại TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 450mm.