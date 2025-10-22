Nước biển tràn vào bờ, thuỷ điện xả lũ, học sinh toàn TP Huế nghỉ học

(VTC News) -

Do ảnh hưởng bão số 12 kết hợp không khí lạnh, khiến nhiều nơi tại TP Huế đang tiếp tục có mưa to, biển động.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng 22/10 tại khu vực bãi biển Thuận An, sóng biển liên tục vỗ mạnh vào bờ, cuốn theo lượng lớn cát và nước biển tràn sâu vào khu vực ven bờ.

Nước biển dâng cao bắt đầu tràn vào các hàng quán kinh doanh ven biển Thuận An (TP Huế)

Nước biển chảy thành dòng cuồn cuộn chảy vào khu dân cư vùng trũng ven biển Thuận An.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không ra khu vực bãi biển để đảm bảo an toàn. Đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó với mưa lớn và triều cường có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Mưa lớn cũng khiến nhiều vùng thấp trũng của TP Huế đang bị ngập cục bộ. Tại phường Hoá Châu, các tuyến đường trục chính tại phường bị chia cắt, ngập từ 0,3-0,7m tại tuyến Tỉnh lộ 4 (đoạn từ ngã ba Tổ dân phố Thủy Phú đến Trường THCS Đặng Tất), đoạn Quốc lộ 49B ngập khoảng 0,2-0,3m. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên tổ dân phố cũng bị ngập, chia cắt.

Tuyến đường chính ở phường Hoá Châu (TP Huế) ngập sâu trong nước

Tại khu vực đầm phá Tam Giang đoạn qua xã Đan Điền (TP Huế), triều cường dâng cao, làm nước tại đầm phá Tam Giang đoạn xã Đan Điền (TP Huế) tràn bờ, gây ngập nhiều khu vực thấp trũng ven đầm phá với mực nước trung bình khoảng 0,5 - 0,8m. Nước dâng cao khiến các quán ăn của 3 hộ kinh doanh ven phá ngập sâu. Dự báo, mực nước tại phá Tam Giang có thể tiếp tục dâng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Sở GD&ĐT TP Huế yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục toàn thành phố cho học sinh nghỉ học từ chiều 22/10 đến hết 23/10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, từ 22/10 đến sáng 23/10, vùng biển TP Huế có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, trên đất liền gió cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 1,5-3m, triều cường, nước dâng, mưa lớn, ngập lụt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, dự báo từ ngày 22-24/10, trên đất liền có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do ảnh hưởng của bão số 12 phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Triều cường dâng khiến nhiều khu vực vùng trũng ven đầm phá Tam Giang ngập sâu gần 1 mét

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự ban hành 5 lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương để hạ dần nước các hồ tạo dung tích phòng lũ, chuẩn bị đón đợt mưa lớn do bão số 12.

"Hiện tại, hầu hết mực nước tại các hồ chứa đang duy trì mức nước thấp so với mực nước dâng bình thường. Mực nước hiện tại hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 400mm, hồ chứa Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 500mm. Cơ quan chuyên môn xây dựng 4 kịch bản vận hành liên hồ chứa tương ứng với lượng mưa 600-1000mm", Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết.