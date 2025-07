Bão số 3 Wipha đạt cấp cực đại, ngày mai vào vịnh Bắc Bộ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 15h ngày 20/7, bão số 3 Wipha cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 521 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Dự báo đến thời điểm hiện tại, đây là cấp cực đại của cơn bão số 3.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 3 Wipha. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 21/7, bão số 3 Wipha trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 13h ngày 22/7, bão số 3 Wipha trên vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hoá, đổi hướng Tây Tây Nam. Thời điểm này bão di chuyển chậm lại, tốc độ khoảng 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Lúc 13h ngày 23/7, bão số 3 trên đất liền khu vực Thượng Lào, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên đất liền nước ta, ngày và đêm 20/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đêm 20/7 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Chiều và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Ngày và đêm 21/7, tác động của bão số 3 Wipha, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 300mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 150mm chỉ trong 3 giờ.

Từ 22/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục hứng mưa to đến rất to với lượng mưa 100-180mm, có nơi trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm.