Miền Bắc nắng nóng sau đợt mưa triền miên và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới (từ nay đến 13/7), các hình thái thời tiết mưa dông, mưa to cục bộ, nắng nóng và nguy cơ thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng duy trì ở nhiều khu vực trên cả nước.

Theo đó, đêm 3/7, một đợt mưa lớn xuất hiện diện rộng tại Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Lượng mưa ghi nhận được trong vòng 12 giờ từ 19h ngày 3/7 đến 3h ngày 4/7 cho thấy nhiều điểm mưa to đến rất to như Khang Ninh (Thái Nguyên) 70,4mm; An Lạc (Phú Thọ) 46,8mm; Hồng Thái (Tuyên Quang) 44mm; Dào San (Lai Châu) 43,8mm…

Ngày và đêm 4/7, Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-40mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to 90mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, gió giật mạnh.

Bắc và Trung Bộ sắp có nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Hình thái thời tiết này kéo dài trong cả ngày 5/7 khiến các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, du lịch và giao thông vùng núi đối mặt nhiều rủi ro.

Chiều và đêm 4/7, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến trong khoảng 10-30mm, một số nơi mưa to, lượng mưa vượt 70mm.

Giai đoạn từ đêm 5/7 đến hết ngày 13/7 được dự báo là thời kỳ nhiều biến động về thời tiết, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong khi các tỉnh phía Bắc tiếp tục xuất hiện những đợt mưa lớn thì thời điểm 8-9/7 lại xen kẽ nắng nóng cục bộ.

Dự báo, từ đêm 5/7 đến ngày 7/7 và thời kỳ từ 10-13/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ 8-9/7, khu vực này nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ trong đợt nắng nóng có thể chạm ngưỡng 35-36°C ở một số nơi, gây cảm giác oi bức và làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Đối với khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, thời tiết trong ngày 5 và 6/7 vẫn mưa rào và dông, cục bộ mưa to, chủ yếu vào chiều tối và tối. Ngày 7-13/7, khu vực này bước vào giai đoạn nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ đêm 5-6/7, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Ngày 7-13/7, thời tiết khô ráo hơn, trời nắng mạnh, có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Từ 5/7 đến 13/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, một số điểm có thể mưa to.

Mưa dông ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ở vùng cao, ngập úng tại đô thị, đặc biệt trong các trận mưa cường độ lớn đi kèm gió giật mạnh và sấm sét.

Tin vùng áp thấp và dự báo mưa dông, lốc xoáy trên biển

Hiện nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, ngày và đêm 4/7, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Ngoài ra, ở vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 5, sau có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.