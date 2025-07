Tháng 7, bão khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta, mưa lớn vẫn trút xuống Bắc Bộ

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 2/7

Tin mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và dự báo thời tiết tháng 7/2025

Đêm qua và sáng sớm nay (2/7), Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 1/7 đến 3h ngày 2/7 có nơi trên 50mm như: Co Mạ (Sơn La) 96,8mm; Pa Thơm (Điện Biên) 59,6mm; Yên Đồng (Ninh Bình) 61,6mm; Yên Thắng (Thanh Hóa) 62mm….

Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Đêm cùng ngày, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn, trên 100mm trong 6 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/7, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong tháng 7, miền Bắc khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An. Cụ thể:

Thanh Hóa: Ba Đình, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Đồng Lương, Giao An, Hoa Lộc, Hoạt Giang, Kiên Thọ, Kim Tân, Linh Sơn, Lĩnh Toại, Lương Sơn, Minh Sơn, Nga Sơn, Nga Thắng, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, phường Bỉm Sơn, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thường Xuân, Vân Du, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Tín.

Nghệ An: Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Hùng Chân, Hữu Khuông, Mường Quàng, Mường Xén, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Thái, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương.

Từ 3/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong tháng 7, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày mưa dông, có ngày mưa to đến rất to, thời điểm mưa tập trung vào chiều tối.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 20-50%, các khu vực còn lại thấp hơn 5-15%.

Cũng trong tháng này, trên khu vực Biển Đông, số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể ở mức tương đương trung bình nhiều năm và khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 1,6 cơn, đổ bộ 0,9 cơn).

Dự báo, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cường độ không gay gắt như cùng kỳ năm 2024. Nhiệt độ trung bình các nơi xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nơi cao hơn 0,5-1°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 2/7

TP Hà Nội ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Đêm có lúc mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.