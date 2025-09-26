Bão số 10 càng gần bờ càng mạnh, hướng về Bắc Trung Bộ

(VTC News) -

Chiều 26/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để bàn giải pháp ứng phó bão số 10 Bualoi.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, sự xuất hiện liên tiếp của các cơn bão trên Biển Đông đã và đang đặt ra nguy cơ “đa thiên tai”, gây rủi ro rất lớn cho tính mạng người dân và hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, với cơn bão số 10, tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi các cơn bão thông thường khiến thời gian chuẩn bị ứng phó bị rút ngắn đáng kể.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 10. (Ảnh: Viên Minh)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 10 mang ba đặc điểm đáng lo ngại. Thứ nhất là tốc độ di chuyển trung bình 30 km/h, thay vì 15 km/h như các cơn bão khác. Thứ hai, bão có xu hướng gia tăng cường độ khi áp sát bờ, khác hoàn toàn với bão số 9 Ragasa suy yếu nhanh trước khi vào đất liền.

Thứ ba, phạm vi tác động rất rộng, từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và cả khu vực thượng nguồn bên Lào, nơi hiếm khi bão giữ nguyên sức mạnh khi đi sâu vào đất liền.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bão dự kiến tác động từ đêm 28/9 sang rạng sáng 29/9 nên các bộ, ngành, địa phương cần chủ động hành động sớm và nhanh hơn để bảo đảm an toàn.

“Chúng ta không được phép chậm trễ. Công tác sơ tán người dân ở những khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng phải hoàn tất trước 21h ngày 28/9", ông Hiệp nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Viên Minh)

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đầu giờ chiều 26/9, bão Bualoi ở trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, di chuyển rất nhanh với vận tốc 30 km/h. Tối cùng ngày, bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Theo dự báo, trong ngày 28/9, bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất khi di chuyển qua khu vực Hoàng Sa, với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, bão tiếp tục hướng về đất liền và dự kiến đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trong sáng 29/9, duy trì sức gió cấp 12, giật cấp 15.

Ông Khiêm lưu ý, với tốc độ di chuyển từ 25-35 km/h, Bualoi di chuyển gấp đôi so với cơn bão thông thường. Đặc biệt, kịch bản hiện nay cho thấy cường độ khi cập bờ có thể ngang bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 5 Kajiki - một trong những cơn bão mạnh gây nhiều thiệt hại hồi tháng 8.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến trưa 26/9, tổng dung tích trữ nước còn lại của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng đạt khoảng 1.731 triệu m³, trong đó hồ Sơn La chiếm hơn 700 triệu m³, hồ Hòa Bình khoảng 706 triệu m³. Hồ Thác Bà đã phải mở 2 cửa xả từ ngày 23/9.

Bên cạnh đó, hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 68 - 97% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 52 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới.

Đối với hệ thống đê điều, các tuyến đê biển và đê cửa sông từ Hưng Yên đến Huế hiện có 52 vị trí trọng điểm xung yếu. Điều đáng lo ngại là phần lớn các tuyến đê được thiết kế chỉ chịu được bão cấp 9-10, trong khi Bualoi dự báo đạt tới cấp 12, giật 15.

Nếu kịch bản này xảy ra, nguy cơ mất an toàn đê biển là rất cao, đặc biệt tại ba công trình đê đang thi công chưa hoàn thiện ở Hưng Yên, Ninh Bình và Huế.