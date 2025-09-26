Bão Bualoi di chuyển rất nhanh vào Biển Đông, gây mưa to gió mạnh hơn bão Ragasa

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13h ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Dự báo tối nay bão Bualoi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2025.

Đến 13h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở 15,2°N-114,2°E, tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km và có xu hướng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi không đổi hướng, di chuyển chậm lại so với trước nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, khoảng 25-30km/h, có thể tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở 17,1°N-109,4°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Lúc 13h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h. Vị trí tâm bão ở 19,3°N-104,7°E và suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, cường độ suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão Bualoi không mạnh như bão số 9 Ragasa nhưng sẽ gây mưa to hơn, gió mạnh hơn cho các khu vực đất liền Việt Nam.

Tác động của bão Bualoi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.