Số cơn bão trong 9 tháng đầu năm tăng đột biến

(VTC News) -

Video: Vì sao xuất hiện dồn dập bão trên Biển Đông?

Nếu như hết tháng 9/2024, Biển Đông mới đón cơn bão số 4 thì năm nay, đến cuối tháng 9, khu vực này đã đón tới 10 cơn bão. Đặc biệt trong hơn 1 tháng qua (từ 21/8 tới 26/9), 6 cơn bão dồn dập đổ bộ Biển Đông gồm: Bão Kajiki, bão Nongfa, bão Tapah, bão Mitag, bão Ragasa và bão Bualoi tối nay đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10.

Chỉ tính riêng tháng 9/2025, 4 cơn bão Tapah, Mitag, Ragasa và bão số 10 Bualoi liên tục "quần thảo" Biển Đông, trong đó, bão số 9 Ragasa được chuyên gia nhận định là siêu bão mạnh nhất trong lịch sử bão ở Biển Đông với cường độ cực đại đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 5 năm gần đây, số bão xuất hiện trên Biển Đông đến hết tháng 9 thường chỉ dao động 4-6 cơn, cao nhất 6 cơn. Cụ thể: năm 2020 có 5 cơn bão, năm 2021 có 6 cơn, năm 2022 là 4 cơn, năm 2023 chỉ 3 cơn và năm 2024 có 4 cơn. So với các năm này, năm 2025 ghi nhận mức tăng đột biến.

Số cơn bão trên Biển Đông trong 9 tháng đầu năm.

Nguyên nhân bão dồn dập trên Biển Đông

Lý giải nguyên nhân bão dồn dập ở Biển Đông trong tháng 9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, nhiệt lực và động lực là hai yếu tố then chốt hình thành bão.

Hiện nay, nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và phía Đông Philippines đang ở mức 29-30°C, tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự hình thành và phát triển bão trên Biển Đông. Trong khi, nhiệt độ mặt nước biển đạt 26-27°C là đủ điều kiện khởi phát bão.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng lý giải, tháng 9 là thời điểm giao mùa từ hè sang thu, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông từ áp cao cận nhiệt đới. Sự tương tác giữa các hình thái này tạo ra xoáy thuận quy mô vừa, giúp các nhiễu động nhỏ trên biển dễ dàng phát triển thành vùng áp thấp, rồi mạnh lên thành bão.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, để bão có thể hình thành trên các đại dương như Thái Bình Dương, Đại Tây Dương hay Ấn Độ Dương, điều kiện đầu tiên là nhiệt độ mặt nước biển phải đạt từ 27°C trở lên. Khi đó, biển mới cung cấp đủ độ ẩm để hội tụ vào xoáy, tạo thành các dải mây xoắn quanh tâm và phát triển thành bão.

"Nhiệt độ bề mặt biển là điều kiện đầu tiên và tiên quyết. Từ đầu tháng 9 tới nay, điều kiện nhiệt độ trên bề mặt biển ở Tây Thái Bình Dương cũng như trên Biển Đông đều cao bất thường. Những ngày nhiệt độ xuống cũng 29°C, có những ngày lên 30°C hoặc hơn 30°C. Khi nhiệt độ cao ở bề mặt, hơi nước từ biển bốc lên, tạo thành các ổ mây dông.

Đó là nguyên nhân tại sao bão dồn dập, có khi 3-4 hoặc 5 cơn cùng xuất hiện ở phía Đông, phía Tây Thái Bình Dương cũng như trên Đại Tây Dương", bà Lan thông tin.

Chuyên gia cho biết thêm, không khí lạnh cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các cơn bão, thời gian hoạt động bão nhiều là tháng 9-10-11.

Miền Trung bước vào cao điểm mưa bão

Theo nhận định của trung tâm khí tượng, quy luật khí hậu giai đoạn này, bão thường đi vào miền Trung.

Trong 3 tháng cuối năm 2025 (tháng 10-12), ENSO khả năng duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng đến nước ta khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung ở miền Trung trong 2 tháng 10-11/2025. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo cơ quan khí tượng, cao điểm mùa bão và mưa lớn sẽ tập trung trong tháng 10-11/2025 tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Đáng chú ý, bão Bualoi dự kiến đi vào Biển Đông tối nay, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h (nhanh gấp đôi so với trung bình). Khoảng ngày 28/9, bão sẽ tiến về vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa với cường độ có thể đạt cấp 13, giật cấp 15.

Dự báo bão sau đó sẽ đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ, thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9. Từ 28-30/9 Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế mưa rất lớn do tương tác mạnh của hoàn lưu bão với địa hình. Ngoài ra, các hoạt động tàu thuyền trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27-29/9.

Bão Bualoi không mạnh như bão số 9 Ragasa nhưng sẽ gây mưa to hơn, gió mạnh hơn cho các khu vực đất liền Việt Nam.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… đề nghị mọi người thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày. Từ đó, kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh", cơ quan khí tượng lưu ý.