Bão số 10 Bualoi rất mạnh, di chuyển nhanh: Các địa phương không được chủ quan

(VTC News) -

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) vừa có báo cáo về công tác ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Theo Bộ NN&MT, bão số 10 hình thành trên Biển Đông đêm 23/9 sau khi mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines. Đến tối 26/9, bão di chuyển vào vùng biển giữa Biển Đông, mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 10 Bualoi vào 5h ngày 27/9. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Dự báo trong sáng 28/9, tâm bão ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Đến tối cùng ngày, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Thừa Thiên - Huế đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14.

Sáng 29/9, bão dự kiến đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị, mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 28 đến 30/9, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rất to, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Các tỉnh Bắc Bộ, Quảng Trị và Huế mưa 100-300mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp.

Đến 6h sáng nay (27/9), lực lượng biên phòng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn gần 68.000 tàu thuyền với hơn 286.000 lao động biết vị trí, di chuyển tránh trú. Tỉnh Thanh Hóa đã cấm biển từ 6h cùng ngày.

Các hồ chứa lớn ở miền Bắc và miền Trung như Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Cửa Đạt, Hòa Sơn, Hương Điền… đang được kiểm tra, vận hành để đảm bảo an toàn. Riêng khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi có 2.617 hồ chứa, trong đó 141 hồ hư hỏng và 69 hồ đang sửa chữa.

Bộ NN&MT nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng gây tác động tổng hợp gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa được yêu cầu triển khai ứng phó khẩn trương, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ.

Các địa phương cần tổ chức sơ tán ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, trũng thấp, khu vực nguy cơ gây sạt lở, lũ quét, ngập sâu... đồng thời có phương án ở tạm, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán.

Đặc biệt, các địa phương cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với tình huống đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Bộ NN&MT cũng yêu cầu cơ quan khí tượng trung ương và địa phương theo dõi sát diễn tiến của bão, cung cấp dự báo chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ chỉ đạo ứng phó.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng, địa phương làm nhiệm vụ được phân công chủ động, chỉ đạo phối hợp, túc trực 24/24 để theo dõi tình hình thiên tai và triển khai các biện pháp ứng phó.