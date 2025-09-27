Thời tiết 27/9: Bão số 10 Bualoi mạnh lên trên Biển Đông, Nghệ An-Đà Nẵng mưa to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/9/2025

Sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to kèm dông, phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to. Từ chiều 27/9, mưa giảm dần. Người dân cần cảnh giác mưa lớn cục bộ, có thể vượt 100mm trong 3 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Trong ngày 27/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu lúc chiều và tối, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 27/9, từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Từ 28/9-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do tác động của bão số 10 Bualoi, tổng lượng mưa dao động 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm.

Ngoài ra, ngày 27/9, dự báo bão số 10 Bualoi trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khả năng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đến gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua có thể đạt cấp 10-13, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội, nguy cơ cực kỳ lớn đối với tàu thuyền, có thể đánh đắm tàu lớn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/9/2025

TP Hà Nội sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa giảm dần. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, Nam Phú Thọ sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ sáng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to, sau mưa giảm dần. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.